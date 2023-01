Revue de Presse PSG : Kimpembe-Galtier, Cherki, Verratti…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 26 janvier 2023. Rayan Cherki piste prioritaire du mercato hivernal, Presnel Kimpembe et Christophe Galtier se sont expliqués sur la hiérarchie de vice-capitaine, Marco Verratti et Lionel Messi de retour à l’entraînement collectif.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le dossier Rayan Cherki, sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2024 et courtisé par le PSG lors de ce mercato hivernal. À seulement 19 ans, le joueur de la génération 2003, a déjà disputé plus de 81 matches en professionnel. Déjà intéressé depuis plusieurs années, le club parisien a fait du Lyonnais sa piste prioritaire pour ce marché hivernal. Luis Campos connaît le potentiel de l’attaquant et le Français possède la capacité « d’éliminer, et d’occuper différents postes (notamment dans l’axe) à même de soulager la MNM. » Sur certains matches de Ligue 1, les Rouge & Bleu aimeraient évoluer en 4-4-2 à plat avec un Rayan Cherki sur le côté droit. À l’image du recrutement de Nordi Mukiele l’été dernier, le conseiller football du PSG n’a jamais caché sa volonté de « franciser » le vestiaire. « Pour que cela colle plus avec le public parisien, mais aussi pour rééquilibrer le groupe, longtemps ‘dominé’ par les Sud-Américains », rapporte L’E. Mais avant de confirmer cette piste, Luis Campos attendait des garanties et de la régularité de la part du joueur de 19 ans dans ses performances. Et « selon lui, Cherki, sur les dernières semaines, les a apportées. »

Reste désormais à connaître la position de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier. Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, n’a pas tardé à réagir à cet intérêt pour son jeune joueur. « Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet. Le voir courtisé est normal et nous rend fiers de notre académie aussi. Mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout. » Toujours selon L’Equipe, l’Olympique Lyonnais a confirmé que Rayan Cherki serait toujours un joueur des Gones après le mercato d’hiver, qui fermera ses portes le 31 janvier prochain. De quoi décourager les dirigeants parisiens ? « Pas sûr. Dans cette affaire, le PSG a suivi une méthodologie très claire : avancer dans la discrétion et tenter de nouer un dialogue continu avec Lyon pour les sensibiliser et boucler le deal. » Deux propositions ont notamment été faites par la direction parisienne, refusées par le club lyonnais. « Mais parallèlement, les échanges continuent. Ce qui interroge forcément sur la position de l’OL. »

Le quotidien sportif évoque aussi l’affaire de ces dernières heures, l’évolution de Presnel Kimpembe dans la hiérarchie des vice-capitaines du PSG. Suite à la qualification face au Pays de Cassel en Coupe de France, le coach parisien, Christophe Galtier s’est exprimé sur le capitanat de Kylian Mbappé : « C’était défini comme ça depuis le début de la saison. J’avais décidé que Kylian devait être le second capitaine. Il est resté au PSG et il méritait d’avoir ce brassard quand ‘Marqui’ n’est pas là. » Un discours qui a grandement fait réagir car cela suggérait un déclassement de Presnel Kimpembe dans la hiérarchie. Le Titi, qui occupe le rôle de vice-capitaine depuis 2020, a réagi à ces dernières rumeurs via son compte Instagram. De son côté, une source proche de Christophe Galtier s’est exprimé à ce sujet : « Il y a quatre vice-capitaines : Kimpembe, Verratti, Mbappé et Ramos, sans ordre de préférence. Lundi, Kimpembe et Verratti étaient forfait, il restait Mbappé et Ramos. De par son ancienneté et ce qu’il représente dans ce projet, Kylian était donc capitaine. » L’expression ‘second capitaine’ utilisée par Christophe Galtier a suscité les débats. En début de saison, le technicien français a confirmé que Marquinhos allait garder son brassard de capitaine. Pour le reste, le staff s’appuie sur cinq joueurs (le conseil des sages) – Kimpembe, Verratti, Mbappé et Ramos, en plus de Marquinhos – qui sont des relais privilégiés pour consulter sur certains sujets de la vie du groupe.

Depuis, Presnel Kimpembe et Christophe Galtier se sont parlés. « Le joueur a avancé qu’il avait réagi à tout ce qu’il lisait sur Internet, le technicien a expliqué qu’il n’avait pas voulu dire que Mbappé était n° 2 mais qu’ils étaient bien quatre sur la même ligne, qui se partageront le morceau d’étoffe au gré des présences des uns et des autres », détaille L’E. Des deux côtés, on assure que l’incident est clos et que cela n’impacte pas leur relation. Mais cet imbroglio peut amener à deux types de réflexion. Premièrement, la situation actuelle du défenseur de 27 ans. Blessé, le Titi a seulement disputé 11 matches cette saison. Alors que les rumeurs sur Milan Skriniar se font de plus en plus pressantes, l’international français n’a toujours pas trouvé d’accord pour sa prolongation de contrat (juin 2024) chez les Rouge & Bleu. « Il se pose des questions et a d’ailleurs fait évoluer récemment son entourage professionnel. » L’autre élément est la montée en puissance de Kylian Mbappé. Au moment de sa prolongation l’été dernier, les dirigeants parisiens avaient proposé à l’attaquant le brassard de capitaine, une offre déclinée par l’intéressé. « Le voir aujourd’hui accepter cette responsabilité, même de manière provisoire, est un signal rassurant pour les champions de France après la période de doute de la fin d’été. »

🚨 | Les dirigeants du PSG avaient évoqué – en interne – la possibilité de proposer le brassard de capitaine à Kylian Mbappé… Ce dernier avait décliné la proposition ! ©️❌



📲 L’Équipe pic.twitter.com/1xM582eZjU — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 25, 2023

De son côté, Le Parisien évoque aussi le déclassement de Presnel Kimpembe dans la hiérarchie pour le port du brassard. Le discours tenu par Christophe Galtier après la rencontre de Coupe de France face au Pays de Cassel « n’a visiblement pas été du goût de tout le monde. » Le champion du Monde 2018 a répondu aux dernières rumeurs via son compte Instagram. Un message qui a rapidement fait réagir les supporters. Blessé depuis quelques mois, le défenseur central avait bien eu des discussions avec certains membres du staff au sujet du capitanat, « mais personne ne lui avait signifié aussi clairement la promotion de Kylian Mbappé. » Au PSG, on parle plutôt d’un capitanat tournant en cas d’absence de Marquinhos. Un groupe qui serait ainsi composé de Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Sergio Ramos. Reste aussi à connaître l’avenir du Titi chez les Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en 2024, « l’idée d’un départ pourrait faire son chemin dans l’esprit d’un élément que l’on sait très attaché à son club formateur. » L’Atlético de Madrid reste notamment attentif à la situation. Il y a quelques mois, le club espagnol était déjà venu aux renseignements et « sera peut-être tenté de revenir à la charge », rapporte LP.

Le quotidien francilien se penche aussi sur le dossier Rayan Cherki. En quête d’un élément offensif pour remplacer Pablo Sarabia, transféré à Wolverhampton, le PSG a sondé l’Olympique Lyonnais pour son jeune élément. Cependant, « aucun contact n’a encore été établi ni avec le joueur et pas davantage avec son entourage », rapporte Le Parisien. Depuis quelques jours, des discussions répétées ont lieu entre les deux clubs. Une première proposition a notamment été formulée, sans connaître les détails. Luis Campos suit l’évolution de l’attaquant de 19 ans depuis quelques années et ce recrutement « viendrait étayer un peu plus sa volonté de franciser un effectif », après les recrutements de Nordi Mukiele et Hugo Ekitike l’été dernier. De plus, le Gone avait aussi reçu des louanges de la part de Kylian Mbappé en octobre 2021. En cas d’arrivée chez les Rouge & Bleu, Rayan Cherki pourrait apporter ses qualités de dribbles et de percussion pour suppléer la MNM avec un profil différent. « En dehors d’un éventuel prêt, le club de la capitale ne mettra pas plus de 10 à 15 millions d’euros pour boucler son recrutement », précise LP.

Enfin, Le Parisien rapporte que Marco Verratti a retrouvé l’entraînement collectif du PSG ce mercredi. Victime d’une élongation à la cuisse il y a quelques semaines, l’Italien « a pu retouché le ballon lors de cette séance. » Une bonne nouvelle après les retours à la compétition de Timothée Pembélé et Nuno Mendes. De son côté, L’Equipe confirme que Lionel Messi a également retrouvé le Camp des Loges ce mercredi, après un week-end de repos en famille à la montagne.