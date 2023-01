PSG / Reims – Les compositions officielles

Le PSG accueille le Stade de Reims ce dimanche soir pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 (20h45, Prime Video). Et voici les compositions des deux équipes pour ce match.

Le PSG est sur le point d’entrer au sein d’un mois de février de tous les dangers. En l’espace de quatre semaines, les chocs vont ainsi se multiplier pour Kylian Mbappé et ses partenaires. Avec, principalement en ligne de mire, l’opposition au sommet, le 14, face au Bayern Munich (8es de finale de Ligue des Champions).

Mais avant ce véritable marathon, le PSG se doit de bien conclure un mois de janvier qui l’a vu s’incliner à deux reprises en quatre sorties de Ligue 1. Ce dimanche soir, c’est le Stade de Reims qui se présente au Parc des Princes. L’occasion parfaite pour les Rouge et Bleu de prendre le large en Ligue 1 après les nuls de Lens et de Marseille, leurs deux plus proches poursuivants. Et pour ce match, Christophe Galtier a décidé d’articuler son onze de départ en 4-4-2. Gianluigi Donnarumma gardera la cage. La défense, de gauche à droite, sera composée de Juan Bernat, Sergio Ramos, Marquinhos et Achraf Hakimi. Vitinha et Fabian Ruiz formeront le double pivot. Devant eux, Neymar et Carlos Soler seront en charge de mettre sur orbite Kylian Mbappé et Lionel Messi.

La feuille de match de PSG / Reims

Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – 20e journée de Ligue 1 – Arbitre : Rudy Buquet — Assistants : Alexandre Viala et Guillaume Debart – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Nicolas Rainville et Hamid Guenaoui

Le XI du PSG : Donnarumma – Bernat, Ramos, Marquinhos, Hakimi – Vitinha, Ruiz – Soler, Neymar – Mbappé, Messi

Le XI de Reims : Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet – Matusiwa, Munetsi – Flips, Cajuste, Ito – Balogun