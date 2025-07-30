Le PSG communique sur la reprise de l’entraînement

J-7 avant la reprise de l’entraînement du PSG au Campus de Poissy. Les Rouge & Bleu auront quelques jours pour préparer la grosse échéance face à Tottenham.

Après une saison 2024-2025 historique, les joueurs du PSG sont actuellement en vacances. Et dans sept jours, ils retrouveront le Campus PSG pour préparer le prochain exercice. À J-7 du retour à Poissy, les champions d’Europe ont communiqué sur cette reprise. Celle-ci aura lieu le mercredi 6 août prochain. « La reprise de l’entraînement est donc fixée à 10h30 mercredi prochain, les Rouge et Bleu reprendront leur quartier, leurs marques, avant de débuter le travail avec des séances d’entraînement quotidiennes ! », précise le communiqué du club.

Une semaine pour préparer la SuperCoupe d’Europe

Le reste de la semaine sera donc consacré aux séances d’entraînement pour retrouver une forme optimale avant une saison 2025-2026 qui s’annonce intense. Pour éviter d’arriver à court de forme, le staff parisien a concocté un programme aux joueurs à réaliser durant leur dernière semaine de vacances. Aucun match amical ne sera au programme en raison du timing trop serré entre la reprise de l’entraînement le 6 août et le premier match officiel face à Tottenham le 13 août prochain dans le cadre de la SuperCoupe d’Europe.

J-7 avant la reprise ! 🌿



