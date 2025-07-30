Le PSG communique sur la reprise de l’entraînement
J-7 avant la reprise de l’entraînement du PSG au Campus de Poissy. Les Rouge & Bleu auront quelques jours pour préparer la grosse échéance face à Tottenham.
Après une saison 2024-2025 historique, les joueurs du PSG sont actuellement en vacances. Et dans sept jours, ils retrouveront le Campus PSG pour préparer le prochain exercice. À J-7 du retour à Poissy, les champions d’Europe ont communiqué sur cette reprise. Celle-ci aura lieu le mercredi 6 août prochain. « La reprise de l’entraînement est donc fixée à 10h30 mercredi prochain, les Rouge et Bleu reprendront leur quartier, leurs marques, avant de débuter le travail avec des séances d’entraînement quotidiennes ! », précise le communiqué du club.
- À lire aussi : PSG / Tottenham – La Supercoupe d’Europe, un rendez-vous pour Joao Neves malgré un rouge ?
Une semaine pour préparer la SuperCoupe d’Europe
Le reste de la semaine sera donc consacré aux séances d’entraînement pour retrouver une forme optimale avant une saison 2025-2026 qui s’annonce intense. Pour éviter d’arriver à court de forme, le staff parisien a concocté un programme aux joueurs à réaliser durant leur dernière semaine de vacances. Aucun match amical ne sera au programme en raison du timing trop serré entre la reprise de l’entraînement le 6 août et le premier match officiel face à Tottenham le 13 août prochain dans le cadre de la SuperCoupe d’Europe.
J-7 avant la reprise ! 🌿— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 30, 2025
Les Parisiens retrouveront le chemin de l’entraînement et du Campus PSG le mercredi 6 août, et lanceront donc la préparation de la nouvelle saison 2025-2026 !