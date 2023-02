Ce samedi (17h sur Prime Video), le PSG reçoit le Toulouse FC à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’occasion pour les Rouge & Bleu de maintenir leur avance en tête du championnat tout en préparant au mieux l’enchaînement de gros matches.

Le Paris Saint-Germain a entamé son mois de février par un succès sur la pelouse du Montpellier Hérault (3-1). Désormais, les joueurs de Christophe Galtier auront pour objectif d’enchaîner les résultats positifs avant un enchaînement de matches qui déterminera les ambitions parisiennes de cette saison 2022-2023. Mais le coach du PSG devra composer comme plusieurs cadres : Sergio Ramos (adducteur), Presnel Kimpembe (reprise), Nordi Mukiele, Marco Verratti (suspension), Neymar Jr (adducteur) et Kylian Mbappé (cuisse) pour affronter le Toulouse FC à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un groupe très réduit.

Le prono de Murvin Armoogum – PSG / Toulouse (0-0)

Avant un gros enchaînement de match (l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco et le Bayern Munich), Christophe Galtier sera dans l’obligation de modifier sa défense avec une possible charnière Marquinhos-Danilo Pereira, qui a prouvé sa solidité face à une équipe du TFC invaincue depuis début 2023 (4 victoires et 1 nul en championnat). Avec un groupe très amoindri, le coach parisien aura l’occasion de lancer certains Titis, surtout que les remplaçants habituels, Hugo Ekitike et Carlos Soler, continuent de décevoir depuis quelques temps. Seul Lionel Messi représente actuellement une réelle menace en attaque.

Le prono de Mehdi Houzirane – PSG / Toulouse (2-1)

Le PSG devrait l’emporter face aux Toulousains. Les absences de Neymar et Mbappé sur le front de l’attaque pourraient galvaniser le reste de l’effectif. Des absences qui obligeront également le collectif Rouge & Bleu à pleinement s’exprimer sans attendre un exploit individuel d’un des deux éléments de la MNM. Par ailleurs, les Parisiens demeurent invaincus au Parc des Princes en championnat et devraient poursuivre leur série de 31 rencontres sans la moindre défaite. Pour cela, ils s’appuieront sur Leo Messi sur le front de l’attaque, et sur la motivation de ne pas voir l’OM revenir sur le plan comptable, à quelques semaines de la rencontre directe face aux Phocéens. Ce match face au TFC sera également pour les hommes de Christophe Galtier l’occasion de gagner en confiance en surfant sur la victoire (1-3) acquise en terres Montpelliéraines et réussir le grand chelem en ce mois de février qui s’annonce périlleux. En grande forme en ce début d’année 2023 comme l’a évoqué Murvin Armoogum précédemment, les Toulousains devraient tout de même avoir l’occasion de faire trembler les filets.

Le prono de Jonathan Bensadoun – PSG / Toulouse (1-0)

“L’essentiel ce sont les 3 points”, cet adage ne pourra jamais être mieux utilisé que pour cette rencontre. Avant un marathon jonché d’embûches et des matches plus difficiles les uns des autres, le PSG doit se rassurer, surtout avec la perte de Mbappé pour ce mois crucial et l’absence de joueurs cadres comme Neymar ou encore Marco Verratti. C’est pour cela que je vois une (énième) victoire difficile des Parisiens face à une belle équipe de Toulouse qui reste invaincue en championnat en 2023. Les hommes de Christophe Galtier voudront prendre les points et garder leur confortable avance en Ligue 1 à quelques jours d’un périlleux déplacement en Coupe de France sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y affronter l’OM. En revanche, je serai curieux de voir si Warren Zaire-Emery débutera cette rencontre, après sa belle entrée en jeu contre Montpellier, et si c’est le cas, qui en fera les frais ?! (Mon regard se tourne naturellement vers Carlos Soler qui enchaîne les prestations insipides). Réponse ce soir à 17h00 !