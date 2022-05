PSG / Troyes : Les notes des Parisiens

Deux matches. Il ne restait plus que deux matches de championnat au Parc des Princes avec la réception de l’ESTAC dans le cadre de la 36e journée de la Ligue 1 Uber Eats en ce dimanche soir de mois de mai. Le PSG, déjà champion de France depuis deux semaines, n’a plus grand chose à jouer dans cette fin de saison face à des Troyens quasiment assurés d’être maintenus. Alors qu’on pouvait s’attendre à voir des jeunes joueurs débuter, comme l’avait annoncé Mauricio Pochettino dans ses récentes prises de paroles, ni Xavi Simons ni Édouard Michut n’étaient présents sur la feuille de match. El Chadaille Bitshiabu et Ismael Gharbi étaient de leur côté bel et bien sur le banc de touche au début de la rencontre. La « MNM » était titulaire avec en plus de Di Maria, tandis que Sergio Ramos n’a pas débuté le match, le coach argentin a préféré revenir à une habituelle défense à quatre.

Le PSG commence fort cette rencontre avec une magnifique frappe enroulée Di Maria déviée en corner… mais l’Argentin se transforme en passeur décisif quelques instants plus tard pour Marquinhos, resté aux avant-postes qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. 1-0 pour Paris et à noter que c’est la cinquième réalisation du capitaine parisien cette saison en Ligue 1 ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur du club à égalité avec Danilo Pereira (6e). Comme souvent avec le Paris Saint-Germain, le match rentre dans un espèce de faux-rythme avec des approximations techniques. Peu avant la demi-heure de jeu, Neymar arrive malgré tout à doubler la mise avec un pénalty tranquillement inscrit suite à une faute indiscutable sur Kylian Mbappé de Palmer-Brown (25e). Le PSG pensait se mettre à l’abri… mais c’était sans compter sur la mauvaise passe en retrait de Nuno Mendes, qui profite à Ugbo qui se retrouve seul face à Keylor Navas et le fusille d’une lourde frappe (30e). Les Parisiens étaient tout proche de tripler la mise mais Leo Messi aura trouvé le poteau pour la neuvième fois de la saison tandis que Neymar se sera vu son doublé être refusé pour hors-jeu. La deuxième mi-temps commence très mal pour les Rouge & Bleu puisque Kimpembe concède le pénalty, transformé par Tardieu d’une astucieuse Panenka. Neymar inscrit un autre but… refusé cette fois-ci par la VAR, suite à une petite poussette de Kylian Mbappé au départ de l’action. Le club de la capitale tente d’accélérer mais sans être vraiment dangereux, et ce ne sont pas avec les entrées de Wijnaldum ou encore d’Idrissa Gueye qui changeront quoique ce soit… À noter que Messi touchera les montants pour la dixième fois de la saison, décidément ! Score final 2-2 au terme d’une rencontre d’une tristesse absolue et sincèrement, on a hâte que d’une chose, que cette saison se termine…

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Navas 5 – Hakimi 5, Marquinhos 6, Kimpembe 4, Mendes 4 – Danilo 4,5, Verratti 5 – Di Maria 6, Messi 5, Mbappé 5,5, Neymar 6,5

