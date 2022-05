Le PSG reçoit demain soir Troyes (20h45, Prime Video) en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse ce samedi après-midi. L’entraîneur argentin a évoqué son absence des Trophée UNFP, la fin de saison, Danilo, la défense à trois, ou encore El Chadaille Bitshiabu …Extraits choisis.

Rester concentré pour la fin de saison (PSG TV)

« On doit rester professionnels et bien préparer le match face à Troyes. J’ai organisé un barbecue hier pour réunir le staff et les joueurs, c’est important de les remercier.«

La défense à trois

« C’est un système que l’on doit développer, c’est une bonne période pour essayer des choses. On a besoin de rigueur, de travail, de temps. On verra demain si on va poursuivre avec ce système ou non. »

Danilo Pereira

« C’est un joueur d’expérience, un joueur d’équipe. Il a le sens du collectif. Il donne plus qu’il demande. Il s’impose par ses qualités.«

Son absence des Trophées UNFP

« Je n’ai pas d’avis sur ça. C’est un fait, il n’y a pas grand-chose à dire. Comme il y a quelques années lorsque j’étais nommé aux côtés de Pep Guardiola et Jugen Klopp (Trophée The Best, ndlr), je n’avais pas d’opinion. »

Son bilan de la saison

« C’est difficile de noter cette saison. Il faut savoir quels sont les paramètres. Il y en a des objectifs et d’autres subjectifs. La priorité absolue était la Ligue des champions. À partir du moment où le principal objectif n’est pas atteint, c’est difficile de juger. Avec le 10e titre de champion de France, suis-je entré dans l’histoire du club ? C’est important. Un club se construit avec les succès. Je suis très content de faire partie d’un club qui a conquis son 10e titre. C’est une satisfaction de faire partie de cette histoire.«

Les propos de Leandro Paredes sur le Real Madrid

« Je n’ai pas entendu ça. Je ne sais pas ce qu’il a dit. Chacun a le droit de s’exprimer.«

El Chadaille Bitshiabu

« La question des jeunes nous tient à cœur. Le fait de pouvoir suivre un jeune qui fait ses pas dans le centre de formation est quelque chose de passionnant. Ils ont besoin de temps. El Chadaille comme d’autres joueurs doivent avoir de la patience. Il a 16 ans, il a besoin de mûrir. Tous les jeunes n’évoluent pas de la même façon. Il s’entraîne avec nous. Il faut faire attention. C’est passionnant de les accompagner et pour l’identité du club. El Chadaille a de la qualité technique, il est grand, c’est un jeune joueur qui montre qu’il peut être un joueur en équipe première.«