PSG / Troyes – L’identité de l’arbitre dévoilée

Après trois jours de repos (samedi, dimanche et lundi), les joueurs du PSG retrouvent le chemin de l’entraînement ce mardi au Camp des Loges. Les coéquipiers de Kylian Mbappé auront en ligne de mire la réception de Troyes ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video) pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Et ce mardi, la Ligue a dévoilé le corps arbitral pour ce match entre Parisiens et Troyens, comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet.

Ainsi, Jérôme Brisard sera l’arbitre principal de cette rencontre. Il sera assisté par Alexis Auger et Valentin Evrard. Cédric Dos Santos sera le quatrième arbitre. Enfin, Clément Turpin se chargera de l’assistance vidéo en compagnie de Nicolas Danos. Cette saison, Jérôme Brisard a déjà arbitré à une reprise le PSG, lors d’une victoire sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (3-1). Il a également arbitré à trois reprises l’ESTAC pour un match nul face à Strasbourg (1-1) et deux défaites contre Nantes (0-2) et l’OL (0-1). En 18 matches de Ligue 1, l’arbitre de 36 ans a distribué 50 cartons jaunes et 5 cartons rouges.