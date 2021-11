Quand Laporta évoque un possible retour de Lionel Messi

Cet été, après sa non-prolongation avec son club de toujours, le FC Barcelone, Lionel Messi a décidé de rejoindre le PSG pour sa première expérience hors de la Catalogne. Un départ qui a eu, et qui a encore, du mal à passer chez nos amis Blaugranas. Interrogé sur un possible retour de la Pulga un jour, Joan Laporta, présent devant la presse pour la présentation de Dani Alves, n’a, évidemment, fermé aucune porte.

« Un retour de Lionel Messi ou d’Andrès Iniesta ? Je n’écarte pas leur possible retour, c’est arrivé avec Dani Alves. L’âge n’est qu’un nombre… Je ne peux pas prédire l’avenir. Ils jouent encore, ils ont été de grands joueurs du Barça. On les a toujours dans notre cœur mais ils ont un contrat avec d’autres clubs et on doit le respecter. Mais on ne sait jamais dans la vie… »