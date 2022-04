Quel onze du PSG pour affronter le FC Lorient ?

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, le PSG retrouve la compétition ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Après une prestation indigente face à l’AS Monaco (0-3), les Parisiens voudront se racheter lors de la réception du FC Lorient, 16e de L1. L’objectif de Kylian Mbappé et ses partenaires sera de se rapprocher encore un peu plus du 10e titre de champion de France de l’histoire du club. Mais pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit faire face à une hécatombe de blessures dans son effectif. En effet, dix joueurs sont mentionnés dans le dernier point médical des Rouge & Bleu (Navas, Lavallée, Diallo, Kurzawa, Bernat, Herrera, Verratti, Draxler, Gharbi, Di Maria).

Ainsi, le coach du PSG ne devrait pas réserver de grande surprise dans son onze de départ. En l’absence de Keylor Navas, Gigio Donnarumma prendra place dans les buts parisiens. Il devrait être protégé par une défense à quatre : Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. De retour de blessure, Sergio Ramos peut également prétendre à une place de titulaire aux côtés du capitaine parisien. Au milieu de terrain, Mauricio Pochettino ne devrait toujours pas faire confiance aux jeunes, selon les compositions probables des médias. En effet, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira et Idrissa Gueye sont pressentis pour être titulaires. Enfin, en attaque, le trio Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr est attendu.