Ce dimanche (20h45 heures, Prime Video), le Stade de Reims se déplace sur la pelouse du PSG dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Une affiche déséquilibrée pour des Rémois qui sont aujourd’hui dans le ventre mou du championnat (14e) et qui vont affronter des Parisiens, leaders incontestés et incontestables.

Pour cette rencontre, Oscar Garcia aura à sa disposition un groupe de 22 joueurs avec tout de même quelques absents. L’entraîneur espagnol, sera toujours privé d’Arbër Zeneli, Marshall Munetsi, Valon Berisha (blessés), Ghislain Konan, El Bilal Touré et Moussa Doumbia (Coupe d’Afrique des nations) et n’a pas convoqué Sambou Sissoko ni Fraser Hornby.

Le groupe rémois pour affronter le PSG : Rajkovic, Penneteau, Duparchy, Abdelhamid, Faes, Locko, Mbow, Busi, Foket, Gravillon, Flips, Adeline, Lopy, Cajuste, Matusiwa, Cassama, Mbuku, Kebbal, Koffi, Van Bergen, Donis, Ékitiké.