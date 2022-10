Quel onze du PSG pour affronter Troyes ?

Ce samedi après-midi (17h sur Prime Video), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de Troyes à l’occasion de la 13e journée du championnat. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier pourrait faire tourner à quelques postes avant le dernier match de Ligue des champions mercredi prochain.

Entre deux matches de Ligue des champions, le PSG devra bien négocier la réception de l’Estac ce samedi. Onzième du championnat, Troyes devra faire face à une armada offensive qui a retrouvé de sa superbe lors du dernier match face au Maccabi Haïfa (7-2) avec un trio offensif Messi-Neymar-Mbappé en feu. Et pour ce match face aux Troyens, le coach parisien, Christophe Galtier, ne déplore qu’un seul absent : Danilo Pereira. Ainsi, le technicien français aura les éléments à sa disposition pour faire tourner son effectif en vue des prochaines échéances.

La MNM une nouvelle fois alignée, le retour de Kimpembe

Et selon les compositions probables des médias, les grands changements devraient intervenir en défense, dans un schéma en 4-3-1-2. Ainsi, L’Equipe voit une défense à quatre composée de Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Le retour du Titi dans le onze permettra à Marquinhos de se reposer. Au milieu de terrain, Marco Verratti est pressenti pour faire son retour (après sa suspension face au Maccabi Haïfa) et être aligné aux côtés de Vitinha. Le troisième élément du milieu de terrain pourrait être Carlos Soler, selon le quotidien sportif. Sans, surprise, le trio Lionel Messi, Neymar Jr (suspendu pour le prochain match à la Juventus) et Kylian Mbappé devrait débuter.

Pour Le Parisien, Nuno Mendes pourrait effectuer son retour à la compétition dans la peau d’un titulaire, tout comme Presnel Kimpembe. Au milieu, le quotidien francilien verrait plutôt un trio composé de Fabian Ruiz, Marco Verratti et Vitinha. Enfin, la MNM devrait être reconduite.

Dans la composition imaginée par la rédaction Canal Supporters, Marquinhos et Presnel Kimpembe pourraient être associés en défense centrale avec Nordi Mukiele et Juan Bernat dans les couloirs. Afin de parfaire les automatismes, le trio Fabian Ruiz, Vitinha et Marco Verratti est espéré. Enfin le trident offensif habituel, Messi-Neymar-Mbappé, pourrait être aligné.

Et vous, quelle composition souhaitez-vous voir face à Troyes ? Partagez votre onze dans les commentaires.

Feuille de match PSG / Troyes

11e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video à 17h – Arbitre : Eric Wattellier – VAR : Jérémie Pignard et Marc Bollengier

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Mukiele, Ramos, Kimpembe (c), Bernat – Soler, Verratti, Vitinha – Neymar – Messi, Mbappé

: Donnarumma – Mukiele, Ramos, Kimpembe (c), Bernat – Soler, Verratti, Vitinha – Neymar – Messi, Mbappé XI probable du PSG ( Le Parisien ) : Donnarumma -Mukiele, Ramos, Kimpembe (c), Mendes – Ruiz, Verratti, Vitinha – Neymar – Mbappé, Messi

( ) : Donnarumma -Mukiele, Ramos, Kimpembe (c), Mendes – Ruiz, Verratti, Vitinha – Neymar – Mbappé, Messi XI imaginé par la rédaction CS : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Kimpembe, Bernat – Ruiz, Verratti, Vitinha – Neymar – Messi, Mbappé