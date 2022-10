Revue de Presse PSG : Troyes, Ekitike, Kimpembe, Odobert…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 29 octobre 2022. Le match face à Troyes, Hugo Ekitike doit encore faire ses preuves, les retrouvailles de Wilson Odobert avec son club formateur et comment Presnel Kimpembe a soigné son retour à la compétition.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le faible temps de jeu d’Hugo Ekitike depuis le début de la saison. La recrue parisienne devrait une nouvelle fois être remplaçant ce samedi après-midi et devra montrer un autre visage lors des prochaines semaines, comme l’a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse. Trois mois après son arrivée (prêt avec obligation d’achat à hauteur de 35M€ en provenance du Stade de Reims), l’attaquant de 20 ans est le joueur le moins utilisé, en dehors des jeunes, avec seulement de 159 minutes de jeu et une seule titularisation (face à l’OGC Nice). Placé logiquement derrière le trio offensif, Lionel Messi-Neymar Jr-Kylian Mbappé, Hugo Ekitike laisse paraître son incompréhension face à son faible temps de jeu. Retardé par une blessure musculaire au moment de son arrivée, l’ancien Rémois a eu des difficultés à se mettre dans le rythme. « Il y a deux éléments explicatifs. Un, il est arrivé tard, en raison de sa blessure, et quand la roue commence à tourner, c’est toujours difficile d’entrer dedans. Ensuite, sur les premières semaines, c’était comme un poisson hors de l’eau. Il avait du mal à se connecter à ses partenaires et à leur manière de jouer », explique-t-on au PSG.

Après un dialogue avec le duo Galtier-Campos au début de l’automne , il a été convenu que c’était au joueur de s’adapter à eux. Et pour l’ex-adjoint du Stade de Reims, Christophe Raymond, il ne faut pas s’inquiéter sur une possible perte de confiance du joueur : « Non, je ne le pense pas. Hugo est quelqu’un qui peut apparaître impatient, impétueux, mais il a cette qualité forte, c’est cette confiance en lui qui fait qu’il ne lâchera pas. Lors de son prêt au Danemark (Vejle BK, en 2021), il avait été mis avec les moins de 19 ans dans un premier temps et il m’avait dit : ‘Je vais montrer au coach, il sera obligé de me mettre en équipe une.’ Il se trouve dans un contexte ultra-compétitif ici au PSG mais je sais qu’il a les outils pour répondre à ce défi. Dans la difficulté, il est très bon. » Au sein de l’entourage d’Hugo Ekitike, on estime que le discours de Christophe Galtier et la situation actuelle peuvent jouer sur la fierté du joueur pour espérer un rebond. De leur côté, les dirigeants parisiens ne veulent pas mettre une pression trop lourde sur l’international U20 français et « la question d’un prêt ne se posera pas cet hiver », rapporte L’E.

Le quotidien sportif revient également sur les retrouvailles de Wilson Odobert avec son club formateur. Auteur de 19 buts la saison passée avec les U19 du PSG, l’attaquant de 17 ans a décidé de quitter les Rouge & Bleu au terme de son contrat aspirant cet été pour vivre sa première expérience en professionnel à Troyes. Avec déjà 3 buts et 1 passe décisive en championnat, le natif de Meaux a décidé de suivre le chemin d’autres Titis, comme il l’a expliqué : « Oui, j’ai pensé à ça. Mais partir à l’étranger, ce n’était pas pour moi tout de suite. J’ai préféré rester en France. » Il est aujourd’hui impliqué dans 19% des buts troyens. Ses qualités ont impressionné son coach, Bruno Irles : « Quand je l’ai vu, je me suis dit tout de suite qu’il y avait un truc. Après, entre le ‘y a un truc’ et ‘ça marche’, il y a un gouffre. Je ne m’attendais pas à le voir s’adapter aussi vite au monde adulte, il est bluffant. Il a saisi sa chance. » Ce samedi après-midi (17h sur Prime Video), Wilson Odobert jouera pour la première fois de sa carrière au Parc des Princes. Il ne se sent pas « revanchard » envers son club formateur et aimerait bien revenir un jour : « J’ai l’impression de ne pas avoir terminé ma mission avec le PSG », a-t-il notamment déclaré.

De son côté, Le Parisien évoque cette rencontre face à Troyes ce samedi après-midi, quatre jours après la démonstration face au Maccabi Haïfa (7-2) en Ligue des champions. Et à quelques jours du dernier match de C1 face à la Juventus Turin (2 novembre), Christophe Galtier aurait pu opter pour un turn-over en attaque, mais finalement il devrait de nouveau aligner son trio offensif qui a régalé le Parc des Princes face au club israélien. Comme l’a expliqué le coach parisien en conférence de presse « quand il y a cette dynamique, on ne la casse pas, on l’entretient », en donnant ainsi quelques indications sur sa composition probable. Et pour cause, la MNM a marqué 40 des 50 buts du PSG depuis le début de saison. « Pas de la chance si Messi a déjà planté autant en 16 matches que tout au long de la saison dernière (11 buts), que Neymar a déjà été plus décisif que lors du dernier exercice (13 buts et 8 passes) et que Mbappé est aujourd’hui le meilleur buteur d’Europe sur l’année civile 2022 (44 buts). Pour une fois que les étoiles s’alignent et qu’elles illuminent à ce point le ciel de Paname, la dinguerie serait de les empêcher de scintiller. » Surtout que la victoire sera obligatoire, comme l’a rappelé le coach en conférence de presse.

Le quotidien francilien fait également un focus sur la préparation de Presnel Kimpembe pour son retour à la compétition. Après une blessure aux ischio-jambiers, le 10 septembre dernier, qui l’aura éloigné des terrains pendant plus d’un mois, le Titi du PSG a retrouvé sa place dans l’effectif parisien et apportera une concurrence supplémentaire en défense. Une dernière ligne droite importante avant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le défenseur de 27 ans a regoûté à la compétition mardi dernier en rentrant en fin de match (à la place de Marquinhos) face au Maccabi Haïfa avec le brassard de capitaine. Titulaire indiscutable dans le onze de Christophe Galtier avant sa blessure, Presnel Kimpembe a manqué 8 rencontres du PSG, « chose qui ne lui était arrivée qu’une seule fois en carrière. » Mais le défenseur central a décidé de prendre son mal en patiente pour revenir plus fort à l’image de sa présence au centre médical d’Aspetar à Doha (Qatar) fin septembre. « Le numéro 3 s’est astreint à un gros travail de réathlétisation sur son ischio gauche avec en parallèle des exercices de renforcement musculaire des mollets et de la hanche. Ces séances quotidiennes lourdes ont fait ‘souffrir’ un Kimpembe très consciencieux dans les soins et sur la partie récupération. » Ainsi, Presnel Kimpembe a perdu du poids, un choix désiré afin de gagner en agilité et en mobilité sur le terrain.

Ce samedi, il pourrait retrouver une place de titulaire dans le onze de Christophe Galtier. « Ce retour s’accompagne d’une forte détermination, d’une volonté de garder son statut de titulaire alors que la concurrence en défense et l’installation récente du système en 4-3-1-2 entretiennent le suspense autour de l’identité de l’élément accompagnant Marquinhos en charnière centrale. » Même si le schéma à trois défenseurs n’est pas définitivement enterré, l’organisation actuelle donne satisfaction. Reste à savoir qui sera privilégié entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe pour former la charnière centrale avec Marquinhos. Et l’international français a des atouts à faire valoir en raison de son expérience commune avec le capitaine parisien. De plus, il est l’unique gaucher parmi les centraux. Concernant son avenir, le club de la capitale veut prolonger son Titi, dont le contrat actuel court actuellement jusqu’en 2024, « et échange régulièrement avec lui à ce sujet », rapporte LP.

Enfin, L’Est éclair évoque aussi ce déplacement de l’Estac sur la pelouse du Parc des Princes. Et « l’excitation de croiser le fer avec des stars de dimension planétaire se mêle à la crainte de rentrer à la maison avec une valise. » Même si les Troyens restent sur un match nul (2-2) en fin de saison dernière dans l’antre des Rouge & Bleu, cette saison, le PSG rappelle « que lorsque le trident Mbappé-Neymar-Messi a décidé de faire mal, la soirée peut virer au cauchemar. » Pour rapporter au moins un point de ce déplacement, les joueurs de Bruno Irles doivent espérer que les Parisiens évoluent en-dessous de leurs standards. De plus, reste à savoir si cette rencontre coincée entre deux matches de Ligue des champions donnera l’opportunité à Troyes d’obtenir un bon résultat. Mais pour cela, « il faudra que l’Estac hausse considérablement un niveau de jeu qui plafonne depuis plusieurs semaines, au point de mettre Bruno Irles dans une situation inconfortable », rapporte le quotidien régional.