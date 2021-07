Demain matin (11 heures, PSG TV Premium / Twitch), le PSG affronte Le Mans pour son premier match de préparation à la saison 2021-2022. Les Rouge & Bleu restent sur trois victoires lors de leurs premiers matches de la saison (Sainte-Geneviève (1-0, le 11 juillet 2018), au Dynamo Dresde (6-1, le 16 juillet 2019) et au Havre (9-0, le 2 juillet 2020). Les Parisiens qui n’ont d’ailleurs plus perdu leur premier match de la saison depuis la saison 2013-2014 et une défaite contre Sturm Graz (1-3, le 09/07/2013). Qui sera le premier buteur de la saison ? Lors des deux dernières saisons, les premiers buteurs ont été rapides puisque Mauro Icardi avait marqué au bout de huit minutes contre Le Havre, alors que Kylian Mbappé avait lui marqué au bout de six minutes un an avant contre Dresde. Alors qui sera le premier buteur parisien selon vous ? À vos claviers.