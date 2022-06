Le mercato lancé, le PSG va devoir très largement dégraisser son effectif. Si de nombreux joueurs sont d’ores et déjà placés sur la liste des transferts, notamment au milieu de terrain, d’autres cas n’ont été que très peu évoqués jusqu’à aujourd’hui. On peut penser à ceux de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Si un départ est exclu pour le second, la question se pose clairement pour l’international costaricain. Désireux de connaître une situation différente la saison prochaine, celui-ci ne compte apparemment cependant pas plier bagages cet été.

Rabesandratana vote Keylor Navas

Dès lors, ce sera très certainement une problématique épineuse que devra directement trancher Christophe Galtier, le futur coach rouge et bleu. Présent sur les ondes de France Bleu Paris, Éric Rabesandratana a évoqué cette hypothétique concurrence. Et si l’an passé une alternance a été instaurée, le consultant PSG estime que cela ne peut plus durer ainsi. En ce sens, l’ancien capitaine parisien a fait son choix entre les deux hommes : « Il faut faire un choix. On a vu que d’impliquer les deux cela a pu fonctionner. Mais on a également vu, dans les matches importants, la fragilité de Gianluigi Donnarumma. Je n’ai pas envie de lui reprocher cela, surtout que c’était face au Real Madrid. Mais j’ai l’impression que c’est un signe. Moi, je mettrais Keylor Navas en premier dans la hiérarchie. Je sais que Donnarumma est censé être l’avenir du PSG, mais aujourd’hui on a Keylor Navas et il reste le numéro un des deux. Il a beaucoup plus d’expérience, beaucoup plus de maîtrise. Il a aussi un palmarès qui parle pour lui. On a la chance de l’avoir, il faut en profiter jusqu’au bout. »