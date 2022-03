Rabesandratana « et le spectacle navrant » du PSG cette saison

Le PSG a encore une fois offert une prestation indigne de son statut hier soir lors de la défaite sur la pelouse de Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Eric Rabesandratana est lassé par les joueurs parisiens qui semblent choisir leur match.

« Ce n’est pas inquiétant, mais ce qui est énervant et frustrant, c’est cette répétition de matches avec très peu de démonstrations offensives. Quand on voit les joueurs sur le terrain, l’effectif parisien, on devrait avoir du rêve, des démonstrations tous les week-ends. […]Le problème, c’est que cela se répète trop souvent (les mauvais matches, ndlr). Cette année, c’est la première fois que je prends aussi peu de plaisir à regarder les matches du PSG tellement le spectacle est navrant, avoue l’ancien défenseur central dans sa chronique pour France Bleu Paris. Ça devrait être le contraire. […]Le problème, c’est que psychologiquement, les joueurs ne sont pas à fond. Il y a vraiment une attitude désespérante alors que l’on attend beaucoup mieux. Ça a été encore le cas hier soir.«