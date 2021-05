Rabesandratana : “Il est temps pour le PSG de sortir LE grand match”

La demi-finale retour de l’UEFA Champions League contre Manchester City arrive très vite pour le PSG. Après-demain, les Rouge & Bleu doivent remonter un 1-2 à l’Etihad Stadium. Un score très désavantageux qui ne présente qu’un avantage : obligation d’être mordant et offensif pour le PSG. L’ancien capitaine Eric Rabesandratana exhorte toute l’équipe à tout donner ensemble pour faire basculer le sort de la double confrontation.

“7% de chances de se qualifier pour le PSG… alors qu’on avait les choses en main à la pause… Oui, mais voilà, cette saison le Paris Saint-Germain a des absences et face à City ça ne suffit pas de faire une mi-temps. On a sombré mentalement et physiquement lors de cette seconde période. Donc, il est temps de sortir le grand match mardi soir ! Il est temps de sortir le match parfait mentalement, dans la détermination, l’envie et la concentration. Je pense que les détails vont encore faire la différence. C’est à dire le centre qui rentre dans le but comme pour De Bruyne, ou cette faute de Gueye qui donne un coup franc où le mur se disloque et laisse passer le ballon. Ce coup-ci il faut que les détails soient du côté du PSG”, a commenté Eric Rabesandratana ce matin sur France Bleu Paris. “On attend des nouvelles de Kylian Mbappé aussi… Il a été tellement décisif ces derniers temps que j’espère qu’il pourra être de la partie. On attend une réaction des joueurs et du staff aussi. Pochettino nous a laissés sur notre faim lors de ce match avec des changements qui ont tardé à venir. On a la chance d’avoir l’effectif quasiment au complet, et ça ne nous a pas trop servi à l’aller… J’espère qu’on va pouvoir en profiter. Neymar doit prendre les choses en main. Et se mettre au service de l’équipe. On compte aussi sur Icardi pour marquer. Pour réaliser une grande performance, on va tout simplement avoir besoin d’une équipe. Cette équipe qui a été capable de tenir face au Bayern, ou de donner une leçon au Barça chez lui. Si on veut rejouer une finale il faut des joueurs prêts à tout donner sans relâche. J’attends de voir ça. Je donne rendez-vous mardi soir à tout le monde, j’espère qu’on va vivre un match fabuleux !”