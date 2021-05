Twitch/PSG : Rendez-vous dimanche à 11h00

Ce samedi soir, la tête de la Ligue 1 n’a pas bougé. Plus tôt dans la journée au Parc des Princes, le PSG a remporté un succès précieux dans la course au titre face au RC Lens (2-1). Quelques heures plus tard, le LOSC s’est facilement imposé sur sa pelouse face à l’OGC Nice et conserve sa place de leader (2-0).

