Le PSG devrait vivre des prochaines semaines agitées sur le marché des transferts. Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino semble s’écrire loin de la capitale française, le club de la capitale devra également renforcer son effectif à de nombreux postes. Face aux statistiques décevantes de la ligne d’attaque, à l’exception de Kylian Mbappé, un nouvel avant-centre est recherché. À cette occasion, le nom de Robert Lewandowski est sorti dans la presse ces dernières heures. En fin de contrat avec le FC Bayern en juin 2023, l’attaquant polonais souhaite vivre une nouvelle aventure après huit ans en Bavière. Cependant, ses dirigeants se montrent plutôt réticents pour une vente. Sur les ondes de France Bleu Paris, l’ancien Parisien, Eric Rabesandratana, a commenté cette rumeur autour de l’attaquant de 33 ans.

« C’est une vraie bonne option pour le PSG »

L’actuel sélectionneur de Madagascar estime notamment que Robert Lewandowski peut devenir le parfait complément de Kylian Mbappé. « Le PSG a toujours été très attentif à Lewandowski parce que c’est un joueur majeur d’Europe, c’est un très très grand buteur. Je rappelle ses statistiques : depuis août 2014 au Bayern, il est à 344 buts en 374 matches. C’est un joueur très sérieux et très professionnel. Donc je pense que l’intérêt est sérieux du côté du Paris Saint-Germain. On rappelle qu’il lui reste un an de contrat (en juin 2023). On annonce un divorce plutôt important avec le Bayern, donc le PSG se place plutôt logiquement. À 34 ans, on se dit que c’est encore un joueur qui va finir au PSG, mais c’est un vrai buteur. Ça peut être un vrai complément pour Mbappé en attaque. Et surtout, c’est un choix supplémentaire. Pour enlever un peu cette dépendance à Kylian Mbappé, on a besoin de joueurs qui sont capables de faire un peu le même travail, même si ça ne sera pas dans le même registre. Je pense que c’est une vraie bonne option pour le Paris Saint-Germain, maintenant il va falloir discuter avec le Bayern. On sait qu’il n’y a pas une trop bonne entente entre le PSG et les dirigeants du Bayern. Mais si ça doit se faire, ils trouveront une entente assez facilement. »