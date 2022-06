Pour le compte de la 3e journée de Ligue des Nations, l’Italie a affronté l’Angleterre. C’est au Molineux Stadium de Wolverhampton que la Squadra Azzura de Gianluigi Donnarumma s’est dressée face aux Three Lions. Capitaine de son équipe, le portier du PSG a vu les siens depuis sa ligne de but faire match nul face aux hommes de Gareth Southgate (0-0). Peu sollicité par les attaquants anglais, Donnarumma a su faire son match. Le gardien de Rouge & Bleu de 23 ans a réalisé 4 arrêts et enregistré 76% de passes réussies et 100% de ses relances à la main réussies. Si le chiffre de ses passes réussies peut-être amélioré, il est à l’image d’une certaine fébrilité remarquée depuis, évidemment, son naufrage du 9 mars dernier en huitième de finale Ligue des Champions face au Real Madrid. Dans les dix premières minutes de ce match face à l’Angleterre, l’Italie a tremblée et Donnarumma n’y était pas pour rien : une relance au pied ratée (5e), et un sauvetage sur une reprise de Mount au point de penalty grâce à une parade qu’il envoie sur la barre transversale (9e).

Kehrer, pas l’assurance tout risque

De son côté, Thilo Kehrer a disputé l’intégralité du match de cette troisième journée de Ligue des Nations. Un match pour lequel la Mannschaft d’Hansi Flick s’est déplacée à la Puskas Arena de Budapest afin d’y affronter la Hongrie. Si cette dernière prend l’avantage dès la 6e minute grâce à Zsolt Nagy, Kehrer et les siens reviennent au score 3 minutes plus tard par le biais de Jonas Hofmann. Au cours de ce match nul (1-1), le défenseur parisien a rendu une copie bien mitigée. Le joueur de 25 ans affiche 93% de passes réussies, 50% de duels gagnés, 10 ballons perdus et 5 récupérés. Son action marquante de cette rencontre, une passe en retrait pas assez appuyée qui lance l’attaquant hongrois Roland Sallai en face à face avec Manuel Neuer, le gardien allemand remporte son duel, fort heureusement pour Thilo Kehrer. Une passe qui a du réveiller des souvenirs au supporters du PSG qui étaient devant leur télé hier soir … .