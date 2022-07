Un avenir au PSG pour Pablo Sarabia ?

À un peu plus d’un mois de la fermeture du mercato estival (le 1er septembre), le PSG va devoir accélérer dans son opération dégraissage. À ce jour, seuls Alphonse Areola et Marcin Bulka ont quitté le club. Mais les dirigeants parisiens désirent dégraisser massivement leur effectif et ont placé de nombreux joueurs dans la liste des indésirables. Ces derniers jours, des rumeurs font états des possibles départs de Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum, respectivement à la Juventus Turin et à l’AS Roma. Si certains joueurs voient leur avenir bouché au PSG (Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Rafinha, Julian Draxler et Mauro Icardi), d’autres dossiers s’avèrent plus complexes pour les dirigeants parisiens comme celui de Pablo Sarabia.

Un rôle de doublure pour Sarabia au PSG

Performant lors de la tournée au Japon avec deux buts au compteur, l’international espagnol sort d’une très belle saison en prêt au Sporting Portugal (21 buts et 9 passes décisives en 45 matches), mais son avenir était encore incertain. Mais depuis quelques semaines, la donne aurait changé. Comme le rapporte Le Parisien, Pablo Sarabia « pourrait s’avérer utile au PSG dans un rôle de doublure », et ce malgré l’intérêt de nombreux clubs. En effet, à ce jour, les trois attaquants, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Jr, sont considérés comme des titulaires dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier. Mais le joueur de 30 ans – sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2024 – pourrait avoir un rôle à jouer en sortie de banc et il compensera également le départ d’Angel Di Maria à la Juventus Turin. De plus, sa qualité de passe, son habilité technique, sa finition ainsi que ses efforts défensifs peuvent être utiles pour le nouveau coach parisien. « Un profil qui en ferait un joker idéal pour la triplette offensive. Un couteau suisse qui peut rééquilibrer l’équipe si besoin. »

Son avenir au PSG dépendra des ventes

Mais son avenir au PSG pourrait également dépendre de la suite du mercato des Rouge & Bleu. En effet, à l’instar d’Arnaud Kalimuendo, Pablo Sarabia possède une belle valeur marchande et intéresse certains clubs européens (dont l’Atlético de Madrid). Et face à la difficulté du board parisien à vendre ses indésirables, l’Espagnol pourrait être sacrifié afin d’apporter quelques liquidités nécessaires sur le court terme, précise LP. En attendant, le natif de Madrid est toujours un joueur du PSG et est notamment pressenti pour débuter la rencontre face au FC Nantes au Trophée des Champions afin de compenser l’absence de Kylian Mbappé pour cause de suspension.