Nene assure que Neymar veut rester au PSG

Il ne reste plus que neuf matches au PSG pour conclure son exercice 2021-2022. Un exercice extrêmement décevant à de nombreux titres avec la perte de la Coupe de France et l’élimination prématurée en Ligue des Champions. Forcément, avec un tel constat en poche, certains joueurs ou dirigeants sont fortement pointés du doigt. C’est notamment le cas de Neymar Jr, lui qui réalise une saison très moyenne alors qu’il est censé se placer comme un élément phare du XI rouge et bleu.

Un échec qui ne date pas d’hier tant le Ney déçoit les observateurs depuis un bon moment désormais. Un état de fait qui pousse évidemment à l’interrogation : le PSG doit-il se séparer d’un joueur qui ne donne pas satisfaction ? Et si oui, quelle écurie aurait les reins assez solides pour accueillir un élément avec de tels émoluments ? Invité à s’exprimer sur le cas de son compatriote et ami, Nenê a assuré, au micro de Téléfoot, que l’ancien joueur de Santos n’a nullement l’intention de plier bagages cet été. Selon l’ancien parisien (2010-2013), son rêve reste inchangé : glaner la Ligue des Champions sous la tunique du club de la capitale française : « Bien sûr, il veut continuer. Son rêve est de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. C’est ce qu’il m’a dit. »

Alors que l’idée de se délester de Neymar Jr serait en train de germer dans l’esprit des décideurs franciliens, il sera intéressant de voir comment le PSG gérera ce dossier chaud. Selon toutes vraisemblances, le numéro 10 auriverde devrait bien rester en terres parisiennes l’an prochain, l’inverse serait tout de même très étonnant. Le tout est de savoir dans quelle condition et dans quelle optique celui-ci poursuivra son aventure en rouge et bleu.