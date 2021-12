Bitton ravi de voir les titis du PSG sur la pelouse hier

Le PSG s’est imposé hier contre l’Entente Feignies-Aulnoye, club de National 3 (3-0), dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a donné du temps de jeu aux titis parisiens. Une situation qui réjouit Stéphane Bitton.

« La logique a été respectée, le PSG a éliminé Feignies-Aulnoye, club de National 3. […]Il y avait un gouffre entre les deux équipes. Ça a été une histoire de penalty en première mi-temps et puis Kylian Mbappé encore pour le troisième but, son 43e de l’année avec le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé à qui on souhaite un très bon anniversaire. Dans les bonnes nouvelles, on a vu quelques jeunes, les fameux titis, salue le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. On n’arrête pas de les réclamer et hier soir il y en a quelques-uns sur la pelouse. Xavi Simons qui a marqué les esprits avec sa tignasse blonde. Edouard Michut, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu. On l’est a vu sur les terrains et c’est très bien. Le PSG finira l’année 2021 en Bretagne et attaquera l’année 2022 en Bretagne aussi, à Vannes en 16es de finale de Coupe de France.«