« Il ne reste plus beaucoup d’occasions à Mauricio Pochettino et son staff pour parfaire l’organisation, travailler les automatismes de l’équipe du PSG avant le 9 mars et le fameux match retour face au Real Madrid, lance Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. Au programme, Saint-Etienne demain soir et puis Nice samedi prochain. Pas de quoi initier la révolution ou des grands changements dans le jeu du Paris Saint-Germain, ce n’est plus l’heure. Deux certitudes, Marco Verratti sera absent demain soir, suspendu en raison de trois cartons jaunes en moins de 10 matches. Idem pour Kylian Mbappé pour le match à Nice. Conséquence, on ne verra plus l’équipe type du PSG avant le 9 mars.«

Le journaliste qui s’est également penché sur Sergio Ramos. « Sergio Ramos, c’est l’arlésienne au PSG. Une nouvelle fois blessé au mollet, il cumule les pépins et n’a joué que cinq matches en sept mois. C’est peu, très peu, c’est loin, même trop loin de l’euphorie qu’avait engendrée sa signature au PSG l’été dernier. S’il n’était pas question de la santé d’un homme, on parlerait presque d’accident industriel. »