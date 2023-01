Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020, Marquinhos va prochainement prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu.

L’histoire entre le PSG et Marquinhos va encore se poursuivre sur quelques années. Arrivé dans la capitale française en 2013, le Brésilien fait partie des cadres de l’effectif, au même titre que Marco Verratti, qui a récemment prolongé. Encore sous contrat jusqu’en 2024, le défenseur de 28 ans va prochainement voir son bail être étendu. Selon les derniers échos, il pourrait prochainement être lié au PSG jusqu’en 2026 ou 2027. Après la défaite parisienne sur la pelouse du RC Lens (1-2), le capitaine parisien (noté 3.5 par la rédaction CS) a confirmé les discussions pour une prolongation de contrat : « On a bien avancé, j’espère que ça va se concrétiser le plus vite possible ! On va voir, on a bien avancé », a brièvement déclaré l’international brésilien.

« Perdre une Coupe du monde comme ça, c’était vraiment dur »

En zone mixte, Marquinhos est également revenu sur l’élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde face à la Croatie (1-1, T.A.B 4-2). Malheureux sur le but égalisateur croate, le Parisien avait aussi manqué sa tentative lors de la séance des tirs au but. « Notre vie de footballeur est comme ça, il y a beaucoup d’émotions, des belles et des mauvaises. J’ai commencé à 8 ans et je sais comment ça se passe. L’expérience te donne encore plus d’intelligence pour gérer des moments comme ça. C’était dur… Perdre une Coupe du monde comme ça, c’était vraiment dur. Deux jours, trois jours, six jours… après, avec la famille, avec le temps, avec le travail, ça passe. Aujourd’hui, je me sens de mieux en mieux », a déclaré le Brésilien, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Jouer c’est notre plaisir. Aujourd’hui, on a perdu mais ça fait partie de notre métier, il faut juste continuer à travailler, ne pas tout remettre en cause, essayer de s’améliorer. »