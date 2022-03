Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 20 mars 2022. Le match face à l’AS Monaco, quel avenir pour Mauricio Pochettino, le 10e titre de champion de France seul objectif du club, Keylor Navas et Leo Messi absents du groupe parisien et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur l’avenir de Mauricio Pochettino. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club francilien, l’avenir du coach semble s’écrire loin du PSG, et encore plus avec la nouvelle désillusion des Rouge & Bleu en Ligue des champions. Mais, le technicien de 50 ans tente de remobiliser ses troupes pour cette fin d’exercice 2021-2022. Les sifflets du Parc des Princes dimanche dernier ont rappelé « au coach argentin que la fin de saison serait longue tant il portait, pour une grande partie du public, le poids de cet échec historique. » Affecté par cette défaite dans un premier temps, « le coach argentin aurait, selon certains membres de son entourage, repris le dessus. Eux qui pensaient trouver un Pochettino plombé par le sentiment d’avoir raté sa chance l’auraient, compte tenu des circonstances, trouvé moins abattu qu’ils ne l’imaginaient dans les jours suivants. » Surtout, le fait d’avoir dominé trois-quart de la double confrontation face au Real Madrid a permis de montrer que l’obstacle du PSG était bien plus profond qu’un simple problème d’entraîneur et de joueurs.

Conscient que cet échec peut lui coûter sa place au PSG, Mauricio Pochettino a été questionné sur son avenir en conférence de presse. « On devra s’asseoir autour d’une table, discuter de la vision qu’il y a pour l’avenir, pour trouver un équilibre et que chacun se sente confortable dans sa façon d’agir. Il y a plein de sujets à discuter. Après un an à la tête de l’équipe, on a une connaissance plus approfondie du contexte, de l’organisation. Avec le staff technique, nous sommes meilleurs qu’à notre arrivée, meilleur pour pouvoir donner ça au club si on nous demande de le faire encore », a déclaré l’ancien coach de Tottenham ce samedi.

Le quotidien francilien rappelle également que Keylor Navas, Angel Di Maria et Leo Messi sont forfaits pour le match face à l’AS Monaco ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video). Concernant le dernier cité, il souffre d’un syndrome grippal « et s’était vu conseiller par le staff médical de demeurer à son domicile. » Ainsi, l’Argentin manquera son 10e match de la saison en Ligue 1. Concernant son compatriote, il se remet d’une lésion aux ischio-jambiers et s’est entraîné à l’écart du groupe ce samedi. Grippé, Keylor Navas n’est pas présent pour le déplacement dans la Principauté. De retour à l’entraînement collectif, Sergio Ramos est encore trop juste pour reprendre la compétition et un retour est envisagé après la trêve internationale, tout comme Ander Herrera. Mais pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur le retour de Marco Verratti, suspendu face à Bordeaux le week-end dernier.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo, Verratti, Gueye – Draxler, Mbappé, Neymar

De son côté, L’Equipe revient sur la déclaration de Mauricio Pochettino au sujet de son avenir. Et l’Argentin « a dévoilé ce samedi ses intentions : lui veut rester, mais sous certaines conditions. » Pourtant sa place semble fragilisée après l’échec en Ligue des champions, et ce malgré un contrat qui court jusqu’en 2023. En conférence de presse, l’ancien joueur parisien a répondu aux questions des médias sur son futur en posant certaines conditions dans l’optique où il reste sur le banc du PSG une année supplémentaire. « Après, il faut qu’avec le club, on trouve la meilleure façon de travailler tous ensemble. Cela passe par comprendre qu’il faut aligner nos idées, notre projet, nos méthodes. Il y a un tas d’interrogations qu’il faudra lever pour qu’un staff comme nous et un club comme le PSG aient des idées et des visions similaires. » Un discours assez inhabituel de la part du coach parisien depuis sa prise de fonction en janvier 2021 et qui montre surtout « qu’il est lui aussi victime d’un fonctionnement imparfait où la voix de l’entraîneur ne pèse pas assez. » Si des changements sont attendus pour la saison prochaine, « l’actionnaire a décidé de ne pas se précipiter avant d’engager d’éventuelles manoeuvres, grandes ou petites. » Concernant l’identité du futur coach, aucun nom ne sort du lot pour le moment mais l’avenir de Mauricio Pochettino semble s’écrire loin de Paris.

Le quotidien sportif revient sur le seul objectif du PSG en cette fin de saison : le 10e titre de champion de France de son histoire. Avec 15 points d’avance sur son dauphin, le club de la capitale a dix rencontres – dont 4 face à des membres du Top 10 actuel (Monaco, Marseille, Strasbourg, Lens) – pour glaner ce trophée « et nourrir l’impression que cette saison ne serait pas complètement ratée. » Surtout, les Rouge & Bleu se déplaceront à Monaco pour casser cette mauvaise spirale de trois défaites d’affilée à l’extérieur (Nantes, Nice et Madrid). Et avec les absences de Leo Messi et Angel Di Maria en attaque, Mauro Icardi pourrait retrouver du temps de jeu, une chose rare pour le numéro 9 ces derniers temps. En effet, depuis février, l’Argentin n’a joué que 34 minutes et « il serait de bon ton qu’il rappelle au grand public les qualités qui en ont fait un buteur craint en Serie A et une recrue à plus de 50M€ il y a deux ans. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo, Paredes, Verratti – Mbappé, Icardi, Neymar

De son côté, Monaco-Matin évoque cette affiche entre deux équipes en plein doute. D’un côté, l’ASM reste sur un bilan d’une victoire lors de ses 8 derniers matches tandis qu’en face, le PSG se remet toujours de son cuisant échec en C1. Cependant, « l’élan que pourrait amener un succès contre le leader parisien, sans Messi grippé et en crise existentielle depuis son élimination précoce en Ligue des champions n’est pas à négliger. »

Le quotidien régional évoque également le cas de Neymar Jr. Conspué par son propre public le week-end dernier, le Brésilien « traverse une nouvelle zone de turbulence au Paris SG. » En 2019, l’international brésilien avait déjà été sifflé par son public suite à ses envies de départ au FC Barcelone, mais il avait réussi à reconquérir le coeur de certains supporters notamment avec ses prestations lors du Final 8. « Avec la Coupe du monde au Qatar et le ‘big bang’ qui s’annonce au PSG cet été, 2022 semble être un tournant pour Neymar. Ce fan de poker doit abattre l’une de ses dernières cartes pour, enfin, mettre tout le monde d’accord. »