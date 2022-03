Quel onze du PSG pour affronter l’AS Monaco ?

Ce dimanche à l’horaire inhabituel de 13 heures (Prime Video), le PSG retrouvera le championnat avec un déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Sur une série de trois défaites d’affilée à l’extérieur (FC Nantes, OGC Nice et Real Madrid), les Rouge & Bleu voudront mettre fin à cette spirale négative face à une équipe de l’ASM qui reste sur un bilan d’une victoire lors des huit derniers matches et une triste élimination en Ligue Europa face à Braga. Pour cette rencontre, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, sera privé de quelques éléments à l’image de Keylor Navas (grippe), Angel Di Maria (ischio-jambiers) et Leo Messi (grippe). Déjà absents lors des matches précédents, Sergio Ramos, Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Ander Herrera sont toujours indisponibles. Mais le coach argentin peur compter sur le retour de Marco Verratti, qui était suspendu face aux Girondins de Bordeaux (3-0) le week-end dernier.

Ainsi, au poste de gardien et en défense, aucune surprise ne devrait avoir lieu avec la titularisation de Gigio Donnarumma dans les buts et une défense à quatre : Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Si les présences de Marco Verratti et Danilo Pereira semblent acquises, un doute subsiste entre Idrissa Gueye et Leandro Paredes pour le troisième joueur de l’entrejeu. Enfin, en attaque, Neymar Jr et Kylian Mbappé devraient être alignés. Ils pourraient être accompagnés par Mauro Icardi, très peu utilisé ces derniers temps. Autre solution possible, la présence de Julian Draxler sur le côté droit de l’attaque.