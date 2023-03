Revue de Presse PSG : Brest, effectif, Stade de France…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 11 mars 2023. Le match d’après face au Stade Brestois, une défense parisienne complètement décimée, qui garder dans l’effectif en plus de Kylian Mbappé, la candidature des Rouge & Bleu pour le rachat du Stade de France.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le prochain match du PSG face au Stade Brestois 29 (samedi à 21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) avec l’objectif de faire un pas supplémentaire vers un 11e sacre en championnat, un record national. Trois jours après son élimination en Ligue des champions, le champion de France en titre s’apprête à retrouver son quotidien en Ligue 1 avec un déplacement dans le Finistère. Et malgré la nouvelle désillusion en Coupe d’Europe, il n’est même pas sûr que le club parisien subisse une colère de ses supporters. « Comme si, de manière assez troublante, tout le monde finissait un peu par se résigner après cinq échecs en sept ans à ce stade de la compétition. » Le constat de Kylian Mbappé après la défaite à l’Allianz Arena reflète le sentiment partagé par les hautes sphères du club : « celui que Paris, au-delà des avaries (blessures, méformes), n’était pas armé pour aller au bout. » Dans une saison singulière et avec un recrutement incomplet, Luis Campos avait déjà prévenu en interne que ce serait « une saison yoyo », avec des hauts et des bas. Mais, le conseiller sportif « espérait que l’équipe connaîtrait un pic au moment du retour de la C1. »

De son côté, Nasser al-Khelaïfi a brièvement vu ses joueurs dans le vestiaire après le match et « est apparu auprès du groupe ‘déçu’ mais ‘calme’, selon des témoins, arguant que l’avenir d’un club ne peut dépendre du résultat d’un match. » Le président parisien continue de travailler sur les prochains défis qui attendent Paris comme « augmenter encore les recettes du club pour répondre au fair-play financier et faire évoluer l’effectif pour s’appuyer de plus en plus sur des jeunes de la maison. » Le dernier voeu est également partagé par Luis Campos, qui a conscience de l’énorme potentiel du centre de formation.

Le quotidien sportif met aussi en avant la défense amoindrie du PSG qui se présentera au Stade Francis Le Blé ce samedi. Avec les absences de Presnel Kimpembe, Marquinhos, Achraf Hakimi, Nordi Mukiele et l’incertitude autour d’El Chadaille Bitshiabu, l’arrière-garde parisienne est complètement décimée pour ce déplacement à Brest. Un point doit être fait aujourd’hui pour avoir plus de précision sur l’état physique du Titi de 17 ans. Si ce dernier n’est pas apte, Christophe Galtier pourrait revenir à une défense à quatre. De plus, certains cadres pourraient être sur le banc et souffler un peu. Mais, « pas question de prendre à la légère ce match chez le 15e du classement vu que le Championnat de France est le dernier titre que le PSG peut encore espérer accrocher cette saison », rappelle L’E. La réaction et l’état d’esprit des Parisiens seront également scrutés de près après leur sortie de route en Coupe d’Europe.

🛑🗣️ | Quel bilan des 9 premiers mois de Luis Campos au PSG ? Stop ou encore ?! 🤔



🎨 @CanalSupporters pic.twitter.com/i5fTsLdUwD — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 9, 2023

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce match face au Stade Brestois 29, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Après leur élimination en C1, les Rouge & Bleu devront reprendre leur marche en avant en enchaînant un quatrième succès de rang en championnat. Comme trop souvent ces dernières saisons, « le peuple parisien ne peut que constater qu’en mars ce qui repart surtout à Paris, ce sont les mauvaises habitudes. Celles qui dévoilent les contours d’une fin de saison longue comme un jour sans fin mais que chacun, sur la pelouse, devra trouver la force et la conviction d’empaqueter dans le plus beaux des papiers cadeaux pour en préserver un minimum d’éclat », résume LP. En conférence de presse, Christophe Galtier a rappelé l’importance d’un titre de champion de France. Et ce déplacement à Brest permettra également de voir l’impact qu’aura eu l’élimination face au Bayern sur la tête et les jambes parisiennes.

Le quotidien francilien se demande aussi avec quels joueurs le PSG peut continuer à s’appuyer à l’avenir, en plus de Kylian Mbappé. En effet, certains choix devront être fait aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Pour le moment, il a été décidé de conserver Luis Campos et Christophe Galtier. Les deux hommes « restent en poste et se projettent ensemble sur la saison prochaine. » Le dirigeant portugais travaille déjà pour la prochaine fenêtre des transferts. Et le projet reste le même, construire autour de Kylian Mbappé. Le PSG a déjà bouclé une recrue avec l’arrivée de Milan Skriniar et compte continuer à faire de la place à son centre de formation. La nouvelle contre-performance en Ligue des champions a montré les besoins d’améliorer l’effectif. « Le capitaine Marquinhos va rester et discute d’une prolongation qui pourrait s’étendre jusqu’en 2026 ou 2027. Marco Verratti demeure un élément central du projet et ne bougera pas. Nuno Mendes est intransférable, tout comme le gardien Gianluigi Donnarumma, qui gardera le statut de numéro 1 la saison prochaine », rapporte Le Parisien. Concernant Achraf Hakimi, aucun départ n’est prévu en l’état. Élément très apprécié du vestiaire et de la direction sportive, Danilo Pereira devrait aussi rester.

Concernant les recrues estivales, Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanches et Nordi Mukiele, « ils n’ont pas fini d’écrire leur histoire à Paris. » Malgré les nombreuses critiques à son encontre, Hugo Ekitike se projette aussi pour le moment avec le PSG. « Aucune réunion n’a encore été fixé pour évoquer la suite le concernant », précise le quotidien francilien. En revanche, pour Juan Bernat, un départ est possible en raison de son faible de temps de jeu. Le Valence CF pourrait se positionner pour le rapatrier en Espagne. Il n’est pas certain que Carlos Soler continue l’aventure sous le maillot parisien. De plus, les fins de contrat de Sergio Ramos et Lionel Messi représentent un enjeu important pour le PSG. Concernant le septuple Ballon d’Or, le club de la capitale serait ravi de poursuivre l’aventure avec lui et des discussions autour d’un nouveau contrat sont en cours. « Mais à quel prix ? La récente élimination en C1 pourrait avoir un impact sur le timing des prochains échanges. » Pour Sergio Ramos, il est difficile de se prononcer en l’état. En effet, le board du PSG souhaite avoir les garanties nécessaires pour se projeter avec ou sans son joueur. L’expérience de l’ancien Madrilène est saluée par Christophe Galtier et il reste très proche de Kylian Mbappé. Neymar, lui, veut rester au PSG mais le club ne ferme pas la porte à un départ.

Les Rouge & Bleu devront surtout vendre de nombreux éléments et « espère que les dix retours de prêt pourront trouver preneur sur le marché (Dina Ebimbe va s’engager définitivement à Francfort contre 6,5M€). » Concernant les autres indésirables comme Abdou Diallo, Leandro Paredes, Georginio WIjnaldum, Layvin Kurzawa, Julian Draxler et Mauro Icardi, le PSG leur montrera la porte de sortie.

Enfin, Le Parisien revient sur la candidature du PSG pour le rachat du Stade de France. En effet, le club parisien pourrait être intéressé pour racheter l’enceinte de Saint-Denis, dont le prix est estimé à 600M€. « Cette décision s’explique par le statu quo sur le dossier Parc des Princes. » Depuis plusieurs mois, le club et la Ville de Paris sont en conflit ouvert au sujet de l’actuel antre des Rouge & Bleu. Les récents discours d’Anne Hidalgo ont été vécus comme un affront par le président parisien, Nasser al-Khelaïfi. « Depuis, les discussions n’ont pas repris. Les élus pensent toujours qu’Al-Khelaïfi s’agite beaucoup mais n’a pas de marge de manoeuvre. » Mais du côté du PSG, on cherche réellement une solution. Le plan A reste toujours de racheter le Parc des Princes et de l’agrandir. L’autre solution est de construire un nouveau stade dans la banlieue ouest. « Un projet pharaonique sur l’hippodrome de Saint-Cloud est envisagé. Il s’agit d’une enceinte semi enterrée évoquée avec France Galop, propriétaire d’un terrain qu’il ne souhaite pas céder. Son président, Edouard de Rothschild, a admis que le dossier était au stade embryonnaire et le maire de Saint-Cloud n’a quant à lui jamais été approché par qui que ce soit. »

Concernant le Stade de France, cette solution n’était pas envisageable dans un premier temps, mais pourrait finalement être une vraie alternative. L’enceinte de l’équipe de France de football et rugby a l’avantage d’être bien desservie par les transports en commun. Cependant, en plus du prix d’achat (600M€), il faudra effectuer d’importants travaux de rénovation « pour une ardoise totale qui flirterait avec le milliard d’euros… » De plus, l’Etat souhaite conserver la polyvalence du stade, ce qui n’est pas « compatible avec le calendrier d’un grand club de football. » Afin de voir plus clair dans les différents dossiers, le PSG a mandaté la société Legends. « Ce dernier a récemment diligenté une étude auprès des supporters pour mesurer leur degré d’opposition à un déménagement du Parc. » Un questionnaire sur les attentes et les envies des fidèles sur lequel Nasser al-Khelaïfi s’appuiera avant de présenter le projet final à Doha. « Car compte-tenu des sommes en jeu, c’est l’émir qui tranchera in fine », conclut LP.