Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 1er juin 2022. Nuno Mendes est définitivement un joueur du PSG, le Real Madrid a tenté d’entrer dans les discussions pour l’international portugais, Luis Campos est à Doha pour discuter des contours de sa prochaine mission, Aurélien Tchouaméni se dirige vers le Real et pas encore d’accord entre Noël Le Graët et l’entourage de Kylian Mbappé pour les droits à l’image en Equipe de France.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur l’officialisation du transfert de Nuno Mendes. Après une saison en prêt en provenance du Sporting CP, le Portugais de 19 ans a vu son option d’achat être levée et est officiellement devenu un joueur du PSG ce mardi. Le latéral gauche a paraphé un contrat jusqu’en 2026 avec les Rouge & Bleu contre « un chèque légèrement supérieur à 35M€. » Face au retour tardif de Juan Bernat à la compétition, l’international portugais s’est rapidement imposé comme un titulaire dans le couloir gauche de la défense. « Son état d’esprit et ses performances, même s’il a parfois manqué de constance, ont fait de lui la révélation parisienne. » Ainsi, le board parisien a été convaincu par le joueur et Nasser al-Khelaïfi, Leonardo et Mauricio Pochettino se sont mis d’accord il y a deux mois pour l’acheter définitivement. « Le PSG a tenté de faire baisser le tarif de l’option d’achat mais l’entrée dans le dossier du Real Madrid, sans que l’on sache si le champion d’Europe voulait vraiment Mendes ou si c’était pour perturber son rival parisien dans ses négociations, a incité l’ancien club de l’international portugais à rester ferme sur ses demandes », rapporte L’E.

Le quotidien sportif donne également des informations sur la prochaine nomination de Luis Campos dans l’organigramme du PSG. Le Portugais s’est rendu à Doha pour rencontrer le président, Nasser al-Khelaïfi (présent au Qatar depuis la semaine passée) afin de discuter « des contours de sa prochaine mission, ce qui sous-entend donc que tout n’était pas encore réglé. » Toujours selon L’Equipe, Luis Campos ne devrait pas occuper le rôle de directeur sportif et aura un champ d’action ciblé. Il se concentrera essentiellement sur « le recrutement et la détection de talent. Il n’est pas certain par exemple qu’il ait la mainmise sur le centre de formation. » Concernant les ventes, le PSG pourra profiter de l’expertise d’Antero Henrique dans ce domaine.

À l’instar des autres médias, L’Equipe confirme qu’Aurélien Tchouaméni se rapproche du Real Madrid. À la lutte avec le PSG dans ce dossier, le club merengue va dépenser 80M€, plus des bonus, pour s’attacher les services du milieu de terrain de l’AS Monaco. Ce transfert pourrait même être conclu avant la fin de la semaine. Pourtant, le PSG nourrissait l’espoir de faire pencher la balance en sa faveur avec l’aide de Kylian Mbappé, mais en vain. « L’ancien Bordelais n’a jamais envoyé de signal encourageant aux champions de France, qui ne sont pas allés plus loin. » Sans la volonté du joueur de rejoindre les Rouge & Bleu, les dirigeants parisiens n’ont pas mené de négociations avec l’ASM. Ainsi, le club du Rocher « n’a pas pu se servir de cet intérêt pour faire monter les enchères. » Également intéressé, Liverpool n’est pas revenu à la charge depuis sa défaite en Ligue des champions.

Enfin, le quotidien sportif rapporte que le président de la FFF, Noël Le Graët, a rencontré ce mardi l’entourage de Kylian Mbappé (sa mère Fayza Lamari, l’avocate Delphine Verheyden, et cinq autres conseillers) pour « aplanir la situation autour des droits à l’image de l’Equipe de France. » En conflit avec la FFF depuis de nombreux mois, le numéro 10 des Bleus souhaite régler cette situation. Il avait notamment refusé de participer aux opérations commerciales en mars dernier. Ainsi, un rendez-vous entre le patron du football français et les représentants du joueur a eu lieu ce mardi matin, au siège de la FFF, « dans un climat ‘cordial et courtois’ d’après les parties. » L’idée était de revoir la convention signée (datant de 2010) par tous les internationaux au moment de leur arrivée en Equipe de France « dès à présent et tous les quatre ans, pour être en phase avec les évolutions du secteur. »

Ainsi, un communiqué commun devait être prévu ce mardi dans l’après-midi, mais « les deux parties ne se sont finalement plus accordées sur les termes après relecture », précise L’Equipe. Mais les échanges entre les deux parties vont se poursuivre, comme l’a précisé Noël Le Graët : « L’état d’esprit a été très constructif. Nous avions effectivement convenu ensemble d’un communiqué sur quelques points. Le texte qui m’a été finalement proposé par les conseils de Kylian m’a un peu froissé. Cette convention ne concerne pas que Kylian mais bien tous les joueurs de l’équipe de France. Il ne faut pas oublier non plus tous les partenaires qui nous donnent beaucoup d’argent (…) Je tiens toutefois à repréciser que Kylian n’a jamais demandé plus d’argent pour lui. Il n’y a aucune position de force de sa part sur le volet financier. On va prendre notre temps pour bien faire les choses », a déclaré le président de la FFF.

De son côté, Le Parisien revient sur le transfert définitif de Nuno Mendes (19 ans). Après un prêt payant de 7M€, le PSG a déboursé 38M€ pour lever l’option d’achat auprès du Sporting CP. Les bonnes performances du Portugais ont rapidement convaincu les dirigeants parisiens. Si ce montant peut sembler excessif pour certains, l’ancien latéral du PSG, Jimmy Algérino, estime que le prix est cohérent par rapport au marché : « C’est le prix à payer, même s’il est élevé pour un latéral, ce qui n’était peut-être pas le cas avant. Mais là, c’est assez cohérent par rapport au marché, à tout ce qu’il a démontré et ce que son potentiel laisse présager. Donc je dirais que c’est un prix élevé mais correct par rapport à son niveau et à la pénurie de très bon joueur à ce poste-là. » Désormais, l’international portugais devra confirmer son potentiel lors de sa deuxième saison, comme l’a rappelé Jimmy Algérino : « C’est souvent difficile de confirmer la deuxième saison. Sans oublier qu’il doit progresser, défensivement, sur le placement. C’est pour ça qu’au delà du prix, c’est intéressant de miser sur un jeune joueur pour qu’il puisse s’exprimer et devenir indiscutable à ce poste. »

Le quotidien francilien confirme également qu’Aurélien Tchouaméni se dirige vers le Real Madrid. Alors que le PSG l’avait érigé en priorité pour renforcer son milieu de terrain, le Français de 22 ans souhaite poursuivre sa carrière en Espagne. Le club merengue et l’AS Monaco sont proches de trouver un accord après des semaines de discussions. « L’opération devrait aboutir dans les toutes prochaines heures, selon une source proche du dossier. Peut-être même dès ce mercredi. » L’indemnité du transfert pourrait atteindre les 100M€, bonus compris.