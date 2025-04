Ligue 1 : Le PSG champion sans ses supporters ?

Après sa demi-finale de Coupe de France, le PSG disputera ce week-end (samedi 17h sur BeIN Sports) la 28e journée de Ligue 1 face au SCO d’Angers au Parc des Princes. L’occasion pour le club de la capitale d’officialiser son 13e titre de champion de France en cas de victoire ou match nul.

Ce mardi soir (21h10 sur BeIN Sports & France TV), le Paris Saint-Germain dispute sa demi-finale de Coupe de France face à l’USL Dunkerque (L2) au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Dans la foulée, les hommes de Luis Enrique entameront la préparation de la 28e journée de Ligue 1 face au SCO d’Angers ce samedi (17h sur BeIN Sports) au Parc des Princes. Entre les deux rencontres de la semaine, ce mercredi, les dirigeants du club de la capitale seront auditionnés par la commission de discipline de la LFP dans le cadre de l’enquête sur les banderoles, chants et injures lors de PSG / OM (victoire 3-1) le 16 mars dernier, et le verdict sera également rendu ce mercredi. Ainsi, ce que risque le Paris Saint-Germain, outre les sanctions financières, c’est le huit-clos complet ou partiel.

Dans le cas où la commission de discipline de la LFP déciderait de sanctionner la tribune Auteuil, la condamnation pourrait s’appliquer dès ce samedi. Par conséquent, la potentiel treizième titre de champion de France du Paris Saint-Germain pourrait s’officialiser et se célébrer sans les supporters les plus actifs du Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris. Les suiveurs et supporters du PSG seront donc suspendus à la décision de la commission de discipline de la LFP ce mercredi.