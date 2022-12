Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 1er décembre 2022. La défaite de l’Equipe de France contre la Tunisie, le très bon match de l’Argentine qui prend la première place et évite la France. La Pologne pour les Bleus en huitièmes.

Dans son édition du jour, l’Equipe consacre sa Une à la défaite de l’Equipe de France contre la Tunisie (1-0). Une défaite sans conséquence, les Bleus terminant premiers de leur groupe. Lors de cette rencontre, Didier Deschamps avait fait largement tourner. Pas une franche réussite. « Les remplaçants ont montré au monde entier ce qu’on pressentait déjà : le banc des Bleus ne donne aucune garantie à certains postes« , note le quotidien sportif. Les latéraux et le milieu de terrain étant les plus beaux exemples. L’Equipe juge que le milieu a été inquiétant, notamment Guendouzi et Fofana. « Le Marseillais, désespérant avec ou sans ballon, et le Monégasque, fautif sur le but, auraient dû montrer autre chose. »

Pour les latéraux, Didier Deschamps avait opté pour des joueurs, Axel Disasi et Eduardo Camavinga, qui ne sont pas formés à ces postes. « Avec un milieu défensif à gauche, Eduardo Camavinga en grosse difficulté pendant une mi-temps, et un défenseur central à droite, Axel Disasi, sobre, Deschamps n’a pas choisi la facilité. […]Mais sa liste manquait dès le départ d’un latéral polyvalent de métier. Le départ de Lucas Hernandez a restreint encore un peu plus ses choix. » Le quotidien francilien pointe aussi la prestation de Kingsley Coman. Le joueur formé au PSG a été une déception. L’Equipe le défend tout de même en expliquant qu’il n’avait pas été « aidé par ce positionnement hybride (deuxième attaquant, ailier) et placé sur un côté (à droite) qui le met moins en valeur, a semblé manquer de repères athlétiques. Aux soins la semaine dernière en raison d’une douleur aux adducteurs, Coman a peiné à avoir la moindre influence.«

Les notes des Bleus de l’Equipe : Mandanda (4) – Disasi (5), Varane (3), Konaté (7), Camavinga (4) – Fofana (2), Tchouameni (4), Veretout (3) – Guendouzi (2), Kolo Muani (4), Coman (3)

Le Parisien revient aussi sur cette défaite de la France. « Une défaite pour rien » titre le quotidien francilien. Avec ce match contre la Tunisie, tous les joueurs de champs convoqués par Didier Deschamps ont joué au moins un match. Mais pour ceux qui ont joué hier, « ils vont pouvoir redevenir ce qu’ils font de mieux globalement et ce dont on ne doutait pas : rester remplaçant« , tance Dominique Sévérac. Seul point positif de ce match, Raphaël Varane a pu continuer à se mettre dans le rythme en jouant 63 minutes. Le Parisien souligne aussi que cette défaite a pu permettre « aux « vrais » titulaires de se reposer. » Seul Mbappé, Rabiot, Griezmann et Dembélé sont entrés en jeu. Les autres auront eu huit jours de repos entre le match contre le Danemark et le huitième de finale.

Les notes des Bleus du Parisien : Mandanda (4,5) – Disasi (4), Varane (4), Konaté (7), Camavinga (4,5) – Fofana (3,5), Tchouameni (6), Veretout (3) – Guendouzi (3), Kolo Muani (5), Coman (3)

Le Parisien se penche aussi sur le huitième de finale de la Coupe du Monde entre la France et la Pologne dimanche après-midi (16 heures). Et pour le quotidien francilien, les Bleus sont favoris face aux coéquipiers de Robert Lewandowski. « Pour commencer, en héritant de la Pologne, l’équipe de Didier Deschamps évite le pire. Un France-Argentine en huitièmes de finale en 2022 n’aurait pas été un remake de 2018 (4-3) mais une suite qui n’a rien à voir, avec une Albiceleste beaucoup plus forte qu’en Russie. » Pour cette rencontre contre les Polonais, Didier Deschamps « n’a aucune raison de changer le onze qui a battu le Danemark« , souligne le quotidien francilien. Pour ce dernier, ce serait un immense échec de sortir si tôt face à un adversaire « si abordable, à la peine dans ce premier tour avec une seule victoire, contre l’Arabie saoudite. » L’Equipe A de la France est nettement plus forte que la Pologne conclut le Parisien.

L’Equipe évoque aussi l’adversaire des Bleus en huitièmes de finale, la Pologne. Pour le quotidien sportif, la sélection polonaise « est une équipe ultra-défensive dont le salut passera uniquement par les contres et le réalisme de Lewandowski. » Protégée par la charnière très complémentaire Kiwior–Glik, la Pologne n’a encaissé que deux buts, contre l’Argentine. Mais le problème de la Pologne, c’est l’attaque même si à sa pointe on trouve l’un des meilleurs attaquants du monde. « Mais ce dernier reçoit peu de ballons. […]Le 4-4-2, plutôt séduisant contre les Saoudiens (2-0), n’a pas tenu le choc contre l’Argentine (0-2). Ce système affaiblit trop la Pologne à la perte du ballon, qui est déjà son gros point faible« , conclut l’Equipe.

L’Argentine a joué son meilleur match de la Coupe du Monde contre la Pologne (2-0). Une victoire qui permet à l’Albiceleste de s’octroyer la première place de son groupe et d’éviter l’Equipe de France. « L’Argentine a prouvé qu’elle est redevenue une machine à jouer, de moins en moins dépendante de Messi. » Le numéro 30 du PSG « oriente parfaitement ses coéquipiers et semble se plaire dans la surface polonaise. […]Messi virevolte comme aux plus beaux jours. » Il aurait pu ouvrir le score mais il a vu son penalty repoussé par Szczesny. « À la 39e, il montre aussi ce qu’est une star : un homme capable de contraindre la VAR à lui siffler un penalty pour un gant de Szczesny dans le visage. Pour n’importe qui d’autre, on en met l’autre gant du portier polonais à couper, il n’y aurait eu aucune sanction. »

Du côté de l’Equipe, le match de Lionel Messi a reçu un 4 et fait partie des flops de cette rencontre du quotidien sportif. « Ça peut paraître sévère car dans sa position de faux 9, le capitaine a amené à son habitude un tas de situations. Mais au final, l’Argentine passe grâce à ses partenaires : il ne transforme pas le penalty généreux sifflé en sa faveur (39e) et bute sur Szczesny sur une action où il doit mieux la placer (71e)« , se justifie l’Equipe.