la finale de la Coupe du monde aura lieu ce dimanche, coup d’envoi à partir de 16h00 (TF1 / beIN SPORTS 1). Et à la veille de cette rencontre, Emiliano Martinez s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui de glisser un petit tacle à Kylian Mbappé.

Durant près d’un mois, la Coupe du monde nous aura réservé un sacré spectacle. Et malgré des surprises en tout genre, comme l’incroyable épopée du Maroc, ce sont finalement deux des favoris initiaux qui se retrouvent afin de croiser le fer en finale. Ce dimanche 18 décembre, on connaîtra donc le vainqueur final de ce tournoi entre la France de Kylian Mbappé et l’Argentine de Lionel Messi.

Emiliano Martinez reprend Kylian Mbappé de volée

Concernant le numéro 7 rouge et bleu, il avait fait polémique avant le début de la Coupe du Monde en expliquant pourquoi, à son avis, les nations européennes étaient supérieures à celles d’Amérique du Sud en Coupe du monde. Une sortie qui n’a apparemment pas vraiment été du goût d’Emiliano Martinez. Le dernier rempart argentin, présent en conférence de presse ce jour, a tenu à répondre à l’attaquant de l’Équipe de France : « Mbappé ne connaît pas assez le football. Il n’a jamais joué en Amérique du Sud. Si tu n’as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n’est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondiale et ils nous respectent. »