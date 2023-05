Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 11 mai 2023. Le profond différent entre le Collectif Ultras Paris et Nasser al-Khelaïfi, l’officialisation imminente de la prolongation de Marquinhos, Moussa Diaby toujours visé…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la décision du Collectif Ultras Paris (CUP) de cesser ses activités en tribunes jusqu’à nouvel ordre. Le quotidien rappelle que cela fait bientôt sept ans que les Ultras ont été autorisés à revenir au Parc des Princes (septembre 2016) « sur l’insistance de Nasser al-Khelaïfi. Le président du PSG avait fait des pieds et des mains, notamment auprès de la Préfecture de Paris et du ministère de l’Intérieur, pour obtenir le retour de ces supporters. » L’Equipe indique qu’il est loin le temps « des banderoles à la gloire du dirigeant qatarien. Le président parisien et le CUP traversent actuellement une période compliquée. » Mardi, une réunion a eu lieu entre des représentants du CUP et la direction des Rouge & Bleu, autour de Michel Besnard, le directeur sécurité et Victoriano Melero, le secrétaire général. Cette dernière n’a pas abouti à grand chose, « si ce n’est à un retour annoncé du maillot Hechter lors de la saison 2024-2025, une des revendications de longue date des ultras, mais qui tient plus à la politique marketing du club qu’à leur demande« , indique le quotidien sportif. Nasser al-Khelaïfi, connu pour avoir la rancune tenace, n’a pas prévu, selon ses proches, de les rencontrer prochainement et ne goûte que modérément ce genre de coups de pression. Dans son esprit, ils ont dépassé les bornes en venant jusque sous les fenêtres de Neymar lui demander de partir, explique l’Equipe. « Même si, par la voix de son président Romain Mabille, le CUP s’est officiellement désolidarisé de cette virée, la présence de plusieurs de ses membres, dont au moins un de ses leaders, laisse les décideurs parisiens et leur patron penser que le collectif était aussi derrière cette manifestation.«

Des acteurs du CUP espèrent renouer le dialogue pour ne pas laisser la situation pourrir, alors que la convention qui lie les ultras et le club doit être rediscutée pour la saison prochaine. « En attendant, des actions avec l’affichage de slogans anti-direction (et anti-Al-Khelaïfi ?) ne sont pas à exclure dans les jours à venir en des lieux parisiens (ponts, etc.)« , dévoile le quotidien sportif. Ce dernier a contacté le PSG et le club de la capitale a expliqué prendre acte de la décision du CUP de cesser ses activités et fait savoir que la porte demeure ouverte pour une issue favorable. « En interne, ils sont plusieurs à se demander pourquoi le club consacre autant de temps et d’énergie à 2 000 ou 3 000 supporters, grosso modo le nombre de membres du CUP, alors qu’il possède des listes d’attente de plusieurs milliers de personnes pour s’abonner.«

De son côté, Le Parisien évoque aussi la décision du Collectif Ultras Paris. Le quotidien francilien explique que les Ultras avancent deux revendications principales « même si dans le détail, chaque membre du CUP a ses propres griefs, sportifs ou extra-sportifs. » Ils ne comprennent pas la politique du PSG qui s’est positionné pour racheter le Stade de France et « souhaitent la révision du dispositif de revente des billets aujourd’hui sous l’égide du serveur Ticket Place. » Ils ne supportent pas l’idée de pouvoir quitter le Parc des Princes, l’antre historique du PSG. « Dans la profusion de leurs récriminations, les fans semblent aussi vouloir donner leur point de vue sur la politique sportive, le fonctionnement interne, le choix du design du nouveau maillot ou les règles de sécurité quand le PSG estime que ce genre de prérogatives ne peut relever que de son pré carré, sans consultation préalable. »

Le quotidien francilien évoque aussi la prolongation de contrat de Marquinhos. Cette dernière devrait être officialisée dans les prochains jours, peut-être même à l’occasion de la rencontre entre le PSG et Ajaccio samedi soir (21 heures). À Paris depuis 2013, le capitaine parisien a connu plusieurs entraîneurs. Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. « Aucun ne l’a jamais remis en cause, ni publiquement ni en interne. Comme une valeur sûre. » Le Parisien indique que même dans la tempête, « les supporters continuent de l’exonérer et les débats sportifs, prompts à chatouiller les chevilles de Neymar, Leo Messi ou Marco Verratti, l’épargnent quasiment systématiquement. » Il semble bénéficier d’une sorte de totem d’immunité grâce à son passé au PSG. Luis Fernandez valide à 100% sa prochaine prolongation. « Il faut le prolonger parce qu’on peut avoir confiance en lui. Il ne va pas trahir le PSG. J’ai toujours été fan de lui. J’aime l’homme et le joueur. C’est le sérieux même. Il aime ce maillot. Il est respectueux, humble, plein d’humilité. Ce n’est pas sa meilleure saison mais comme d’autres au club. Il a des loupés mais moi aussi, j’avais des loupés. Il va vite, il anticipe, il est fort techniquement, il n’est pas loin d’être parfait. Je suis content qu’il resigne parce qu’il va répondre présent. Il est attaché au club, à la ville, il aime le PSG. C’est un homme bien, qui participe à beaucoup d’opérations en dehors du club pour le club, un honnête homme. » Avec cette prolongation, il va devoir « mener une autre bataille, plus politique, en essayant de conserver son rôle de capitaine qu’un nouvel entraîneur pourrait contester pour ouvrir une nouvelle ère« , conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque enfin l’avenir de Moussa Diaby. Le titi parisien, après quatre ans au Bayer Leverkusen, devrait quitter le club allemand cet été. Réticent à laisser partir l’international français, qui a encore un contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayer, l’actuel sixième de Bundesliga ne fermerait plus la porte et demanderait 50 millions d’euros pour le lâcher. La saison prochaine, il souhaiterait installer Amine Adli comme joueur central de l’animation offensive. Lors du mercato hivernal, Luis Campos – le conseiller sportif du PSG – en parallèle de la piste Cherki, avait noué des contacts pour mesurer la faisabilité du dossier Diaby. « Il ne l’a pas refermé et a maintenu le lien. Fidèle à sa méthodologie, le dirigeant portugais a activé plusieurs pistes sur chaque poste. Sans que les acteurs ne parviennent toujours à déterminer la hiérarchie des priorités. » Diaby fait partie de la short-list avec Bernardo Silva et Michael Olise. Le PSG devra faire la concurrence de Newcastle, qui le suit depuis deux ans et qui devrait faire une offre cet été, et Arsenal. « Très longtemps favori, l’AC Milan aura-t-il la surface financière pour formuler une offre à même de satisfaire Leverkusen ? »

