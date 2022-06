Revue de Presse PSG : dégraissage difficile, Mbappé, Kimpembe vs Hernandez, Ollé-Nicolle

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 8 juin 2022. Une opération dégraissage qui s’annonce compliquée, vers un nouveau forfait de Kylian Mbappé pour le prochain match des Bleus, le duel entre Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez au poste d’axial gauche, et Didier Ollé-Nicolle auditionné.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le dégraissage compliqué qui attend la nouvelle direction du PSG dans les semaines à venir. En effet, ces derniers jours, de nombreux indésirables ont annoncé leur désir de poursuivre avec les Rouge & Bleu la saison prochaine. Une tâche qui s’annonce complexe pour Antero Henrique, en charge des ventes sans être salarié du club. « Une dizaine de départs sont espérés afin d’insuffler au groupe un nouvel état d’esprit où le sens du collectif est érigé en valeur cardinale. » Récemment, Mauro Icardi (2024) et Leandro Paredes (2023) ont annoncé vouloir rester au PSG. Cependant, le club ne compte pas sur eux et « leur valeur individuelle oscille autour des 20 millions d’euros. » Deux autres joueurs sont également invités à se trouver une porte de sortie : Julian Draxler (2024) et Thilo Kehrer (2023). Mais à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar, leur manque de temps de jeu pourrait les faire réfléchir afin d’envisager un nouvelle aventure pour être sélectionné en équipe nationale. « Draxler, il y a peu, a laissé entendre qu’il voulait disputer le Mondial », rapporte L’E.

D’autres dossiers seront à priori plus simples à gérer pour la direction des Rouge & Bleu : Colin Dagba (2024), Layvin Kurzawa (2024), Idrissa Gueye (2023) et Abdou Diallo (2024). Concernant le dernier cité, il était dans le viseur de l’AC Milan l’hiver dernier. Insatisfait de son temps de jeu, l’international sénégalais a donc pris la décision de s’en aller. Ces quatre joueurs « possèdent tous une valeur marchande de quelques millions d’euros. » Enfin, il existe quelques cas plus ambigus, « sans que l’on sache réellement quelle sera leur volonté » à l’image d’Ander Herrera (2024), Georginio Wijnaldum (2024) ou Danilo Pereira (2025). Pour Keylor Navas (2024), il a récemment exprimé son désir de poursuivre au PSG. Ainsi, le board parisien le verrait bien en doublure de Gianluigi Donnarumma, mais reste à savoir si le Costaricien de 35 ans acceptera ce rôle.

Au niveau mercato, le quotidien sportif rapporte qu’Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) sera très certainement un joueur du Real Madrid dans les jours à venir. Courtisé par le PSG, l’international français a toujours fait du club merengue sa priorité. L’AS Monaco et le club espagnol se sont entendus pour finaliser le transfert du milieu de 22 ans aux alentours de 100M€, bonus compris. « Le Real réglera à l’ASM une partie fixe de 80 M€ à laquelle s’ajouteront éventuellement 20 M€ de bonus. » De leur côté, les Girondins de Bordeaux recevront 10% de la plus-value réalisée par le club du Rocher.

Déjà absent face à la Croatie en raison d’une contusion à un genou, Kylian Mbappé n’a toujours pas repris l’entraînement avec l’équipe de France. Mais il a quand même assisté à la séance de mardi, « assis sur un muret à l’ombre et en baskets. » Ainsi, l’attaquant du PSG devrait être ménagé pour le match face à l’Autriche ce vendredi à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Nations. Quatre autres joueurs (Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Adrien Rabiot) sont notamment restés à l’écart du groupe, dont Presnel Kimpembe. Ils se sont contentés de faire du vélo en salle.

Enfin, L’Equipe nous indique que Didier Ollé-Nicolle a été auditionné ce mardi par les enquêteurs de la PJ de Versailles « dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre X pour ‘agression sexuelle’ sur l’une de ses joueuses. » Le coach n’a pas été placé en garde à vue et a fait l’objet d’une audition libre. Ainsi, le technicien de 60 ans aurait fermement nié les faits reprochés « en assurant ne pas se souvenir avoir eu de ‘telles paroles’, ni avoir eu ‘un geste déplacé’ à l’égard de cette joueuse, mineure au moment des faits », lors d’un stage aux États-Unis en août dernier. Toujours selon les informations de L’Equipe, le coach des Féminines du PSG aurait émis l’hypothèse d’une « vengeance en interne » alors que des informations sur cette affaire ont fuité, fin mai, sur les réseaux sociaux.

De son côté, Le Parisien met en avant les différentes solutions de Didier Deschamps pour la défense de l’équipe de France. Malgré un retour à une défense à quatre lors du match nul face à la Croatie (1-1), le sélectionneur des Bleus a travaillé un système avec trois défenseurs depuis de nombreux mois. Un système de jeu qui permet notamment aux trois attaquants – Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann – d’exprimer au mieux leurs qualités. Face aux Croates, Presnel Kimpembe, capitaine, a livré une prestation solide en dégageant beaucoup de force. Ainsi, sa concurrence avec Lucas Hernandez pour la position d’axial gauche sera scrutée. Si les deux joueurs restent sur une saison honorable avec leur club respectif, le défenseur parisien semble imposer plus de puissance en sélection. « La fin de saison vécue avec le PSG dans une défense à trois l’a aussi aidé dans la compréhension du poste. L’alternance avec Lucas Hernandez devrait se poursuivre sur les deux derniers matches. »

Le quotidien francilien rapporte aussi que Kylian Mbappé n’a pas pris part à l’entraînement collectif des Bleus ce mardi. Même s’il va mieux, l’attaquant du PSG devrait être préservé lors du match face à l’Autriche. « La tendance est plutôt à un retour lundi face à la Croatie. »