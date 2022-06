S’il est assurément un des feuilletons de l’été, Aurélien Tchouaméni semble avoir fait son choix, et être proche d’un épilogue. International français depuis septembre 2021, le milieu de terrain de Monaco était sur les tablettes du Real Madrid, Liverpool et du Paris Saint-Germain. Du côté du joueur, il semblerait que son souhait a toujours été de rejoindre la capitale espagnole, et les informations sorties aujourd’hui le confirment. En effet, selon le média britannique The Athletic, un accord aurait été trouvé entre le Real Madrid et l’AS Monaco pour un montant dépassant les 100 millions d’euros. Toujours selon la même source, les deux clubs finaliseraient désormais la paperasse du dossier afin d’officialiser et annoncer le transfert.

De son côté, RMC Sport confirme également l’information, avançant ainsi la somme de 80 millions d’euros + 20 millions en bonus. Des chiffres que confirment également nos confrères de Telefoot Julien Maynard et de Foot Mercato, Santi Aouna. Ces derniers avancent par ailleurs que, les deux autres prétendants que sont le PSG et Liverpool n’ont pas souhaité surenchérir tant la volonté du joueur était de rejoindre le Real Madrid. Santi Aouna entre lui plus en détails, affirmant que le PSG n’aurait jamais formulé d’offre concrète à l’AS Monaco.

Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain voit une piste plus qu’intéressante lui échapper pour un secteur de jeu qui est totalement a repensé.