Revue de Presse PSG : Fabian Ruiz, Newcastle…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 26 novembre 2023. La montée en puissance de Fabian Ruiz, l’Espagnol veut s’imposer au PSG, Newcastle prépare parfaitement son déplacement à Paris…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la montée en puissance de Fabian Ruiz. L’Espagnol apparaît comme un profil précieux afin de compenser l’absence de Warren Zaïre-Emery. Au-delà de sa prestation brillante face à l’AS Monaco (5-2), l’ancien Napolitain traverse une bonne période dans la capitale française. Et il va encore être un peu plus exposé dans les semaines à venir. Pourtant, son avenir au PSG était devenu flou suite à la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur. Mais, le joueur de 27 ans apporte une touche de créativité à ce milieu de terrain. « Doté d’une première touche impactante, l’ex-Sévillan sait user de son panel de dribbles pour sortir de la pression. » C’est un joueur utile dans le jeu de possession apprécié par Luis Enrique. « Son jeu long est plutôt précis et dans le jeu combiné – avec Dembélé et Hakimi -, il fait preuve de justesse », constate L’E. Fabian Ruiz peut aussi se montrer efficace sans ballon et a une importance dans l’impact dans l’entrejeu. « Avec 69 %, il est le joueur Parisien qui gagne cette saison le plus de duels. » Même s’il fait preuve d’un manque de vélocité, l’international espagnol est précieux avec son pressing immédiat à la perte du ballon et son volume de course.

Désormais, reste à savoir si Fabian Ruiz est capable d’hisser son niveau d’intensité dans un match de Ligue des champions. Si le natif de Los Palacios y Villafranca traverse sa meilleure période à Paris, c’est aussi parce qu’il a su s’adapter à son environnement. « En privé, l’Espagnol se dit heureux dans la capitale. Si son temps de jeu n’est clairement pas jugé suffisant (12 matches joués en Ligue 1 dont 6 titularisations), l’ex-Napolitain a toujours assuré être prêt pour se battre pour avoir sa place sur les quelques minutes dont il dispose. » Encore sous contrat jusqu’en 2027, la question d’un départ ne s’est pas posée. Mais son entourage garde toujours un oeil sur les opportunités qui pourraient lui permettre d’avoir un temps de jeu plus conséquent, même si le plan initial de Fabian Ruiz est de rester chez les Rouge & Bleu. « Le discours ne semble pas vraiment différent au club, où Fabian Ruiz évolue dans un secteur de jeu qui n’est pas si fourni. On cherchera au PSG plutôt à se renforcer au milieu qu’à céder des éléments cet hiver. La réflexion pourra évoluer l’été prochain en fonction de l’avancée des cibles dans cette position », conclut L’E.

Le quotidien sportif revient aussi sur la victoire de Newcastle face à Chelsea (4-1) en Premier League. Juste avant son déplacement à Paris en Ligue des champions, les Magpies se sont montrés très efficaces avec quatre buts en cinq tirs cadrés mais ont aussi profité des faillites individuelles des Blues à l’image de l’erreur de Thiago Silva sur le but de Joelinton (3-1, 61′), de la passivité de Benoît Badiashile face à Anthony Gordon (4-1, 83′) ou encore de l’expulsion de Reece James (73′). Après deux revers consécutifs (face au Borussia Dortmund et Bournemouth), Newcastle veut entamer une dynamique positive.

À voir aussi : LdC : L’état de forme des adversaires du PSG

De son côté, Le Parisien fait aussi un focus sur la bonne forme actuelle de Fabian Ruiz. Le style de jeu de l’Espagnol peut faire penser à Thiago Motta. « Numéro 8 dans le dos, patte gauche aiguisée, élégance balle au pied, tête levée, nonchalance naturelle, qualité de conservation au-dessus de la moyenne malgré une certaine lenteur dans les mouvements. » Face à l’AS Monaco (5-2), l’Espagnol a montré une belle palette de ses qualités. Dans son rôle de relayeur droit, il a su nouer une complicité avec Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. L’ancien Napolitain, souvent décrié pour sa lenteur, a joué vite et simple et a surtout fluidifié le jeu des Rouge & Bleu. Un registre complètement différent de Warren Zaïre-Emery, plus impactant et efficace dans le jeu sans ballon, mais qui peut avoir son importance. Le joueur de 27 ans semble avoir trouvé une régularité dans ses performances. Pourtant, il n’a pas changé ses habitudes du quotidien. « Il a conservé la même exigence et la même éthique de travail. Il dispose toujours d’un cuisinier à son domicile en banlieue parisienne et d’un entraîneur personnel avec lequel il travaille de manière individuelle afin de compléter les séances avec le club au sein duquel il cultive son sens de la discrétion », rapporte LP.

En confiance dans un groupe hispanophone, Fabian Ruiz possède une condition physique optimale et a gagné sa place de titulaire pour cette fin d’année 2023. « Il a simplement attendu que son heure arrive, qu’une opportunité lui soit offerte et il a su la saisir », résume-t-on dans son entourage. Pourtant, ce retour au premier plan est une surprise. Sa première saison au PSG a été globalement décevante et le principal intéressé a partagé ce constat en privé. Il « avait confié à certains de ses proches qu’il n’avait pas toujours été à son véritable niveau et qu’il aurait pu devenir un vrai titulaire avec davantage de persévérance. » Pas perturbé par l’intronisation de Luis Enrique, il a voulu s’imposer chez les Rouge & Bleu. Avec le technicien espagnol, la relation n’était pas au beau fixe. Les deux hommes se sont côtoyés à la Roja et la relation s’est distendue au fil du temps avec en point d’orgue l’absence de Fabian Ruiz pour l’Euro 2021 et jusqu’à la fin du mandat de Luis Enrique en décembre 2022. « Une brouille encore démentie par l’entourage du milieu de terrain. » Aujourd’hui, ses proches décrivent cette relation comme « bonne et normale. »

Enfin, le quotidien francilien évoque la prochaine rencontre face à Newcastle au Parc des Princes mardi prochain. Le match de la revanche pour les Rouge & Bleu après la débâcle à St James’Park (4-1) début octobre. Et pour préparer au mieux cette affiche, les deux équipes se sont largement imposées dans leur championnat, face à l’AS Monaco (5-2) et Chelsea (4-1). « Avant ce match décisif, les Parisiens se sont au moins acheté la tranquillité du vainqueur avec ce succès aussi net que spectaculaire. Dans les rangs du club, on est heureux d’avoir fait le travail avant ce grand rendez-vous. » Ce succès a montré que le PSG était capable de s’imposer largement face à des adversaires relevés et que son animation offensive n’était pas dépendante que de Kylian Mbappé.

Mais cette rencontre a aussi montré que les Rouge & Bleu avaient les ressources dans leur effectif pour pallier les absences des deux titulaires Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Pour remplacer le Brésilien, Luis Enrique a décidé de mettre Lucas Hernandez dans l’axe et de confier le couloir gauche à Nordi Mukiele. « Un poste auquel le Francilien a régulièrement dépanné cette saison et auquel il n’a jamais été ridicule, bien au contraire. » De son côté, Fabian Ruiz a su tenir son rôle pour faire oublier WZE. « Si le match aller avait montré les limites du 4-2-4, notamment face à la pression incessante et à l’intensité toute anglaise mise par les joueurs de Newcastle, le retour au 4-3-3 semble avoir fait du bien, alors que les automatismes se développent dans ce système. » Un joueur comme Ousmane Dembélé peut pleinement exprimer ses qualités, lui qui reste sur 1 but et 3 passes décisives sur ses 4 derniers matches avec le PSG. Mais, ce schéma de jeu oblige Luis Enrique à faire un choix entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, d’autant plus que Marco Asensio a fait son retour dans le groupe. « Ces certitudes qui s’épaississent, d’autant qu’aucun pépin physique n’était à déplorer après Monaco, ne pourront pas faire de mal mardi soir », conclut LP.