Revue de Presse PSG : France, Mbappé, Hakimi, Messi..

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 11 décembre 2022. La France qui se qualifie pour les demi-finales, un futur duel Mbappé/Hakimi. Mbappé moins en vue contre l’Angleterre. Le nouveau visage de Lionel Messi.

Dans son édition du jour, l’Equipe consacre sa Une à la qualification de la France en demi-finale de la Coupe du Monde après sa victoire contre l’Angleterre. « Ballottée par ses défauts, sa jeunesse et l’Angleterre, l’équipe de France est revenue de tout et de deux penalties concédés pour se hisser en demi-finales (2-1). Elle rencontrera le Maroc, mercredi, en rêvant d’une nouvelle finale« , explique Vincent Duluc dans son analyse de la rencontre. Le journaliste estime que la France n’a pas été meilleure que l’Angleterre mais elle a tout donné « son énergie, son refus de la défaite, et même le bâton pour se faire battre, parfois. » Elle a aussi pu s’appuyer sur ses anciens, Hugo Lloris « remarquable pour sa 143e sélection« , Antoine Griezmann auteur de deux passes décisives, faisant de lui le meilleur passeur de l’histoire des Bleus ou bien encore Olivier Giroud « qui est sorti de la nuit pour inscrire le but de la victoire. » En ce qui concerne Kylian Mbappé, « il n’a pas pesé sur le destin bleu autant qu’il en rêvait, mais il est encore dans la compétition. » Le duel tant attendu entre l’attaquant du PSG et Kyle Walker a été à l’avantage de l’Anglais, Mbappé n’ayant passé le latéral droit de Manchester City qu’une seule fois.

Le Parisien fait aussi sa Une sur la qualification de la France. Le quotidien francilien salue cette nouvelle demi-finale pour les Bleus, et évoque la chance qui était aussi là. « Il faut d’abord reprocher aux Bleus de ne pas avoir insisté. À chaque fois qu’ils progressaient dans le camp anglais, qu’ils mettaient un peu de vitesse ou trouvaient Ousmane Dembélé, la défense des Three Lions paraissaient sur un fil, dans un entre-deux fragile. » Le Parisien qui estime aussi que Kylian Mbappé n’aurait pas du être cantonné à un rôle d’élargisseur de la défense anglaise sur la largeur, sa fonction pendant longtemps. La France a aussi subi la domination anglaise mais au plus fort de cette dernière, elle a réussi à marquer par l’intermédiaire de Giroud. Le quotidien francilien conclut en expliquant : « C’est ainsi que l’on renoue avec les Bleus des grandes compétitions : ils ont une équipe solide et solidaire et parfois de la chance, le tout glissé dans le savoir tactique de Didier Deschamps, une nouvelle fois vainqueur sur son banc.«

Le Parisien revient aussi plus en détail sur le match de Kylian Mbappé et son affrontement avec Kyle Walker. Le quotidien francilien indique que l’attaquant du PSG a été moins en vue contre l‘Angleterre. C’est la première fois, « si l’on excepte le match sans enjeu face à la Tunisie (0-1) » que Mbappé ne marque pas lors de cette Coupe du Monde. « La première fois qu’il n’est pas décisif, non plus, dans un rendez-vous qu’il débute au Qatar. » Pour Stéphane Bianchi, il n’a pas manqué son match mais « il serait mentir que de dire qu’il l’a traversé comme il en rêvait. » Son duel avec Kyle Walker n’a pas souvent été à son avantage. Une seule fois, à la 57e, il a réussi à prendre de vitesse le joueur de Manchester City. « Lancé sur le côté gauche, le crack de Bondy a feinté deux faux départs avant de mettre le turbo et de prendre suffisamment d’avance sur Walker pour adresser un centre en retrait quasi-parfait à un Ousmane Dembélé, trop lâche dans son contrôle. » Cela aura été le seul duel susceptible de mesurer leurs qualités d’explosivité, analyse Le Parisien. « À défaut de provoquer comme il sait le faire et d’enchaîner les un-contre-un explosifs, Mbappé a simplifié son jeu. » En demi-finale, il devra faire fasse à son meilleur ami au PSG, Achraf Hakimi.

Le journal l’Equipe s’est aussi penché sur le duel Kylian Mbappé-Kyle Walker, qui a tant fait parler en avant match. Pour ce dernier, comme lors des confrontations entre le PSG et Manchester City, le latéral droit a « pris le dessus sans forcément utiliser sa vitesse« . L’ancien monégasque réussissant à prendre le dessus une seule fois. Le quotidien sportif s’est aussi penché sur le futur adversaire de Kylian Mbappé, un joueur qu’il connaît très bien, son pote Achraf Hakimi. « Entre eux, ce sera un match de vitesse, puisque le Marocain a déjà été flashé à plus de 36 km/h. » L’Equipe assure aussi que les deux joueurs du PSG devront maîtriser des émotions inédites. Amis très proches, qui partent régulièrement en vacances ensemble, ils s’affronteront pour la deuxième fois sur un terrain après le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre Dortmund et le PSG le 18 février 2020 (2-1). « Ils ne se connaissaient pas à l’époque et il n’était pas adversaires directs. Mercredi, tout sera très différent.«

🚨🚨 | Kylian Mbappé et l’équipe de France rejoignent l’Argentine de Leo Messi et le Maroc d’Achraf Hakimi en 1/2 finale de la Coupe du Monde !!!!!! 🇫🇷🇦🇷🇲🇦 pic.twitter.com/WNGWOYF2XZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 10, 2022

L’Equipe qui est aussi revenu sur le nouveau visage affiché par Lionel Messi lors de la victoire de l’Argentine contre les Pays-Bas (2-2, 4 t.a.b). Le numéro 30 du PSG a « affiché une attitude offensive, parfois provocatrice. Des moments rares, reflets de la tension et des enjeux. » Après plusieurs accrochages sur le terrain avec Wout Weghorst, auteur d’un doublé qui a remis les Pays-Bas dans le match, le capitaine de l’Albiceleste a eu une joute verbale avec ce denier devant les caméras juste avant de répondre aux questions de TyC Sports. L’ancien barcelonais a interpellé l’attaquant néerlandais en lui jetant un regard noir et en lui disant deux fois de suite « Qu’est-ce que tu regardes, idiot ? » avant de conclure avec un « Allez, bouge ! » Quelques minutes plus tôt, La Pulga était « allé voir le sélectionneur adverse, Louis van Gaal, sous les yeux de son adjoint Edgar Davids, qui tentait de calmer le jeu. La teneur de l’échange n’a pas filtré mais l’Argentin fait clairement le geste « tais-toi » de la main, avant qu’Angel Di Maria ne vienne le chercher pour l’écarter de la mêlée. »

Il expliquera en zone mixte qu’il n’avait pas aimé les propos d’avant match du sélectionneur des Oranges, estimant qu’il avait manqué de respect à la sélection argentine. L’attaquant du PSG a aussi eu des mots durs envers le corps arbitral. « Ces petites phrases aux allures de règlement de comptes, de la part d’un joueur habituellement mesuré, traduisent l’état d’esprit avec lequel il traverse le tournoi. À 35 ans, il dispute sa cinquième et dernière Coupe du monde et ne peut échapper à ce tourbillon d’émotions« , lui qui est à deux matches de son rêve conclut l’Equipe.

Le Parisien évoque enfin l’avenir de Didier Deschamps. Avec cette demi-finale, il est lié à la FFF jusqu’en 2024. Mais le sélectionneur français « est désormais libre de décider de son avenir. Tout le monde veut qu’il reste, alors il va continuer« , assure le quotidien francilien. « Avec la génération Mbappé (en schématisant: Maignan, Konaté, Upamecano, Koundé, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Fofana voire Rabiot, un peu plus âgé), Deschamps pense que le potentiel de ces Bleus-là va grandir et s’affirmer. » Le Parisien qui explique que l’objectif était de mettre un onze au service du meilleur joueur des Bleus, Kylian Mbappé. « L’alliance objective Deschamps-Mbappé démolit tout dans ce Mondial. […] Les deux hommes attendent avec gourmandise la suite. Cette semaine et plus tard« , conclut le quotidien régional.