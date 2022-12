Victorieuse des Pays-Bas aux tirs au but (2-2, 4 t.a.b 3), l’Argentine s’est fait une frayeur mais accède aux demi-finales de Coupe du monde grâce à un grand Lionel Messi.

Dans un match nerveux et tendu, la lumière est venue de Lionel Messi. Comme souvent depuis le début de la compétition, la Pulga a délivré sa formation. Buteur et auteur d’une sublime passe décisive, l’attaquant du PSG a aussi parfaitement lancé la séance de tirs au but de l’Argentine avec sa tentative transformée. Une performance globale qui lui a valu d’être élu homme du match pour la troisième fois depuis le début de la compétition. Si l’Albiceleste a parfaitement mené cette rencontre en menant 2-0, les Pays-Bas se sont réveillés dans le dernier quarts et ont égalisé au bout du temps additionnel (2-2, 90e+11). Interrogé sur cette rencontre en fin de match, le septuple Ballon d’Or s’est montré très critique envers l’arbitre de la rencontre, Mateu Lahoz.

🚨 | Leo Messi élu homme du match pour la 3e fois dans ce mondial ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/Il5qlwVfGM — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 9, 2022

« La Fifa ne peut mettre un arbitre comme ça pour un tel match »

À la télévision argentine, Lionel Messi s’est exprimé sur cette qualification difficile et n’a pas hésité à critiquer l’arbitre du match, dans des propos rapportés par RMC Sport. « On ne pensait pas arriver jusqu’aux tirs au but, on a trop souffert du scénario mais ce sont des quarts de finale de Coupe du monde. On a dû souffrir mais on a réussi à s’en sortir. On a montré qu’on savait jouer, à chaque match, avec la même envie et intensité, l’envie de se battre. Même si on est fatigué, on court pour tous ces supporters qui nous accompagnent. J’étais très déçu lors de l’égalisation, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je ne veux pas parler de l’arbitre parce que je ne pourrais pas être honnête. La Fifa ne peut mettre un arbitre comme ça pour un tel match, il n’était pas à la hauteur. Ce sera très dur face à la Croatie (en demi-finales), ils ont de très bons joueurs et il ne faudra pas les laisser jouer », a déclaré l’attaquant du PSG avant lancer une pique au sélectionneur adverse, Louis van Gaal : « Nous avons trop souffert injustement. Il vend qu’il joue bien au football et il met juste des longs ballons. Je n’aime pas que les gens parlent avant les matches. Cela ne fait pas partie du football. Je respecte toujours tout le monde, mais j’aime qu’ils me respectent aussi. Van Gaal n’était pas respectueux avec nous. »

Autre image qui fait réagir ces dernières heures, la réponse de Lionel Messi au Néerlandais, Wout Weghorst, qui est allé provoquer l’Argentin (en hors champ de caméra) lors d’une interview d’après-match (voir video ci-dessous). Très agacé, la star lui a répondu : « Qu’est-ce que tu regardes, idiot? Va là-bas! », avant de donner plus de détails sur l’attitude du double buteur néerlandais. « Leur numéro 19 (Weghorst, ndlr) est venu et a commencé à nous provoquer, à nous bousculer, à nous dire des choses. » Preuve de la tension présente lors de cette affiche de Coupe du monde.