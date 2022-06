Revue de Presse PSG : Galtier, Mbappé, Kimpembe, Bleus…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 14 juin 2022. Christophe Galtier attend sereinement la décision du PSG, l’équipe de France éliminée de la course pour le Final Four de la Ligue des Nations, Presnel Kimpembe en mode patron en défense centrale, Kylian Mbappé en manque d’inspiration en attaque et les notes des deux Parisiens.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le dossier Christophe Galtier. Comme annoncé depuis plusieurs jours, l’entraîneur de l’OGC Nice – sous contrat jusqu’en 2024 – est la priorité de Luis Campos pour occuper le banc du PSG pour la saison à venir. Mais entre les récentes critiques de son directeur de football – Julien Fournier – et l’attente autour de son avenir, Christophe Galtier reste serein. « Aux rares qui l’ont croisé ou appelé, le technicien apparaît ‘calme, serein’. ‘Il est dans sa bulle, tranquille’, explique-t-on dans son entourage. » Pourtant, le technicien de 55 ans a conscience que son avenir est incertain chez les Aiglons et que sa relation avec Julien Fournier a atteint le point de non-retour. Désormais, reste à savoir s’il sera l’homme choisi par le board parisien pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, mis au courant de son départ du PSG depuis la fin de semaine dernière.

Quoi qu’il en soit, l’entraîneur français ne cache pas son attrait pour occuper ce poste, car il sait que ce type d’opportunité ne se présente pas souvent dans une carrière. « Les échanges entre Luis Campos et l’entourage du technicien sont réguliers. Sans que le nouveau conseiller sportif du PSG n’établisse clairement auprès de l’intéressé qu’il est l’élu », rapporte L’E. En effet, l’idée de voir un autre technicien sur le banc ou Zinedine Zidane existe toujours. Face à cette situation, Christophe Galtier attend patiemment le dénouement de ce dossier. En privé, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, rappelle qu’il faut procéder dans l’ordre en commençant par trouver un accord financier avec Mauricio Pochettino puis ensuite « activer la piste du nouvel entraîneur. » Ainsi, Nice n’aurait toujours pas reçu d’appel du PSG pour Christophe Galtier.

Sans surprise, le quotidien sportif consacre sa Une à l’élimination de l’équipe de France pour la course au Final Four de la Ligue des Nations. Tenants du titre, les Bleus se sont inclinés face à la Croatie (0-1) ce lundi et enchaînent un quatrième match sans victoire dans leur groupe (2 nuls et 2 défaites). Et pour ses deux derniers matches en septembre prochain (Danemark et Autriche), la France aura pour objectif d’éviter de descendre en Ligue B. Lors de ces quatre rencontres de la trêve internationale, un seul joueur a marqué des points en défense : il s’agit du défenseur central du PSG, Presnel Kimpembe. Capitaine pour la deuxième fois lors de ce rassemblement, le Titi « a marqué des points par sa solidité et son abattage. » Ses concurrents et coéquipiers ont montré certaines lacunes lors des différents matches à l’image de William Saliba et Ibrahima Konaté qui ne se sont pas montrés à la hauteur des attentes.

Kimpembe (6/10, L’Equipe) : Moins à l’aise qu’à Split avec le brassard. Il a eu du mal à cadrer Budimir avec Konaté. Au contre sur une frappe de Budimir qu’il reprend (38e). Il a redonné du nerf à son jeu en deuxième période, à l’image de ce tacle appuyé sur le poison Budimir (53e).

De son côté, Kylian Mbappé faisait son retour dans le onze de départ de Didier Deschamps, après une gêne au genou gauche lors des dix derniers jours. Après une saison éprouvante physiquement avec 55 matches au compteur, l’attaquant du PSG n’avait plus les jambes pour ce dernier match de l’exercice 2021-2022. Régulièrement sauveur des Bleus lors des derniers rassemblements, le duo Benzema-Mbappé a été dans l’incapacité de produire des différences, notamment en première période. Après un réajustement tactique à la pause, les deux attaquants se sont montrés plus dangereux « En quelques minutes, Mbappé est devenu le partenaire privilégié de Benzema (9 passes) », mais sans succès pour les Bleus. Le numéro 10 des Bleus a tenté sa chance à six reprises pour seulement 2 tentatives cadrées.

Mbappé (3/10, L’Equipe) : Beaucoup de volonté, un peu d’énergie mais trop de déchets dans ses passes ou ses contrôles. À part deux frappes détournées (55e et 61e), il n’a pas pesé comme lors de son entrée en Autriche, trois jours plus tôt. Il n’a pas souvent été en mesure de se sortir du marquage serré croate.

De son côté, Le Parisien évoque également cette désillusion de l’équipe de France en Ligue des Nations, suite à la défaite face à la Croatie (0-1). Le trio offensif Christopher Nkunku, Kylian Mbappé et Karim Benzema a manqué de tranchant pour espérer renverser la situation et n’a pas eu le rendement espéré. Dans un système en 4-3-3, les trois attaquants ont montré « peu de mouvements, des approximations dans les petits espaces et, surtout, de trop rares occasions franches pour mettre à mal la bande à Luka Modric. » Malgré quelques tentatives pour percer la défense, Kylian Mbappé s’est souvent heurté à un bloc croate bien en place. L’attaquant du PSG a également vu deux de ses tentatives être repoussées par Ivusic. « Sa bonne connexion habituelle avec Benzema n’a pas fait mouche cette fois. Les deux hommes ont éprouvé toutes les peines du monde à se trouver. »