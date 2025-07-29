Revue de Presse PSG : gardiens, Chevalier, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 29 juillet 2025. Lucas Chevalier un profil qui colle aux attentes de Luis Enrique, Chevalier attendu à Paris pour la reprise de l’entraînement, pourquoi le PSG veut se séparer de Gianluigi Donnarumma…

Dans son édition du jour, L’Equipe explique les raisons de l’arrivée prochaine de Lucas Chevalier au PSG. Si l’avenir de Gianluigi Donnarumma devrait s’éclaircir ces prochains jours avec des nouvelles réunions au programme, il n’est pas question de les mettre en concurrence comme cela a pu être fait dans le passé. Cela fait presque deux ans que le board parisien travaille sur le dossier du portier du LOSC. Un intérêt qui vient d’abord du conseiller sportif Luis Campos, qui lui avait fait signer son premier contrat professionnel lorsqu’il travaillait dans le Nord (2017-2020). Puis, le dirigeant portugais n’a pas eu de mal à convaincre Luis Enrique, l’international français cochant toutes les cases notamment dans son jeu au pied. « Un élément clé aux yeux de l’entraîneur parisien, qui s’est évertué à faire progresser l’Italien dans ce secteur pour coller à son système de jeu idéal, où le gardien est un acteur à part entière, premier initiateur des actions par ses déplacements, sa vista et ses choix. » Lucas Chevalier s’est inspiré de son idole Mike Maignan pour son jeu au pied puis l’a peaufiné sous les ordres de Paulo Fonseca.

Que ce soit avec Arnau Tenas ou Matvey Safonov, Luis Enrique a acté qu’aucune des doublures n’a présenté les arguments pour remettre en cause la position de Donnarumma. « Chevalier, lui, fait l’unanimité en interne sur sa capacité à assumer la succession, bien au-delà de son jeu au pied. Sacré meilleur gardien de Ligue 1 aux Trophées UNFP, il a passé un cap. Cette saison, il a découvert la C1 et répondu présent lors des affiches contre le Real Madrid, l’Atlético de Madrid ou la Juventus. Un autre argument de poids dans la réflexion des décideurs », explique L’E. Mais à Paris, le numéro deux des Bleus devra aussi gérer un contexte particulier avec des attentes élevées.

À lire aussi : Mercato PSG – Le dossier Lucas Chevalier validé par Luis Enrique

De son côté, Le Parisien se demande pourquoi le PSG veut se séparer de son portier Gianluigi Donnarumma, pourtant auteur d’une saison XXL notamment en Ligue des champions. Les Rouge & Bleu sont proches de trouver un accord pour la venue de Lucas Chevalier (LOSC, 23 ans) contre une somme de plus de 40M€ et des bonus. « Une (prochaine) arrivée qui, à un an de la fin de son contrat en juin 2026, sonne comme une invitation à l’exil, voire comme un préavis d’expulsion pour le portier transalpin. » Les discussions ont trop traîné depuis un an et le clan de l’Italien n’a pas accepté les contours du contrat proposé par le board parisien, basés sur le nouveau modèle de rémunération (base fixe revue à la baisse et une grande part de variable). « Dans sa réflexion, la direction parisienne aurait surtout tenu compte qu’une prolongation imposerait de repartir sur un cycle de trois ou cinq ans avec son portier transalpin. Or, après une saison conjuguée au presque parfait, tous ne seraient pas persuadés de pouvoir tirer le meilleur du gardien italien, l’idée, impossible à vérifier, circulant même en interne que ce dernier n’est jamais aussi efficace que lorsqu’approche le terme de ses contrats », explique LP.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG à l’été 2023, Luis Enrique n’a pas encore pu choisir le gardien qu’il veut mettre en place. Malgré ses progrès cette saison, Gianluigi Donnarumma n’est pas en adéquation avec les principes de jeu du technicien espagnol. « Il n’a pas forcément dans l’esprit d’Enrique cette capacité, notamment, à jouer les premiers libéros et à magnifier les relances au pied dont il rêve. » Des caractéristiques que semblent posséder en revanche Lucas Chevalier, doté de qualités rares à son âge et d’un tempérament que la compétition galvanise. La plupart des acteurs du marché semble unanime sur la capacité du portier de 23 ans à endosser le costume de portier numéro un à Paris. Mais pour l’heure, Gigio Donnarumma est toujours un joueur du PSG, rappelle l’entourage de l’Italien, « comme pour indiquer que s’il se murmure qu’on lui cherche déjà un point de chute chez un grand d’Europe, ce n’est pas à lui de se dévoiler le premier. »

Enfin, le quotidien francilien rapporte que le PSG nourrit l’ambition de signer Lucas Chevalier avant la reprise de l’entraînement prévue le 6 août prochain au Campus de Poissy. Il pourrait ainsi être du déplacement à Udine (Italie) pour la SuperCoupe de l’UEFA contre Tottenham (13 août). En coulisses, les dirigeants du PSG et du LOSC travaillent depuis plusieurs jours pour trouver un terrain d’entente. Il faudrait un peu plus de 40M€ pour convaincre le club nordiste, qui a déjà exploré les pistes pour trouver un remplaçant. De son côté, le portier de 23 ans est très emballé par une signature chez les champions d’Europe. « Ce week-end, un certain optimisme régnait autour du transfert de Lucas Chevalier au PSG. Preuve, peut-être, que les discussions progressent, le staff lillois a gardé un groupe à quatre gardiens pour le stage préparatoire cette semaine », indique LP. Concernant l’avenir de Gianluigi Donnarumma, la règle était simple : soit il prolonge, soit il part. « Un accord n’ayant pu être trouvé et le dossier de son remplaçant placé en haut de la pile, les prochains jours s’annoncent mouvementés chez les gardiens. »