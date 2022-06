Revue de Presse PSG : Kimpembe et son avenir, Equipe de France, Messi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 6 juin 2022. Presnel Kimpembe capitaine de l’équipe de France et énigmatique sur son avenir avec le PSG, le match des Bleus face à la Croatie avec un Mbappé sur le banc, la grande performance de Lionel Messi face à l’Estonie.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le prochain match de l’équipe de France face à la Croatie (ce soir à 20h45 sur M6) à l’occasion de la 2e journée de la Ligue des Nations. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a précisé que le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, portera le brassard de capitaine pour cette rencontre face aux Croates. Une première pour le Titi en sélection et le onzième à le porter depuis l’arrivée de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Déjà vice-capitaine au PSG, le défenseur central possède un leadership naturel. « Il n’hésite ni à prendre la parole ni à dire ce qu’il pense. Il accède pour la première fois à ce statut alors qu’il n’est plus un titulaire régulier en équipe de France. » En effet, depuis l’instauration d’une défense à trois, Lucas Hernandez lui est souvent préféré dans la position d’axial gauche. Mais le défenseur du Bayern Munich a la plupart du temps réussi ses prestations en sélection au poste de latéral gauche, « ce qui pourrait rebattre les cartes. »

Ainsi, ce brassard de capitaine va rappeler à Presnel Kimpembe son importance dans le groupe de l’équipe de France. Présent en conférence de presse ce dimanche, le défenseur du PSG s’est également montré énigmatique concernant son avenir en club. En effet, une discussion devra avoir lieu avec la nouvelle direction pour éclaircir son futur, comme il l’a rappelé : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C’est réciproque. J’arrive à 27 ans en août, un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat sera important. J’attends de rencontrer la nouvelle direction sportive, connaître le nouveau projet, ça m’intéresse. Il va falloir discuter assez rapidement. » Pour rappel, le Titi de 26 ans est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024.

XI probable des Bleus (3-4-1-2) : Maignan – Pavard, Saliba, Kimpembe (c) – Clauss (ou Coman), Guendouzi, Tchouaméni, Digne – Nkunku – Ben Yedder, Benzema (ou Griezmann)

De son côté, L’Equipe met aussi en avant le match de l’équipe de France face à la Croatie. Malgré l’instauration d’une défense à trois depuis septembre dernier, le sélectionneur français, Didier Deschamps, pourrait opter pour un retour à un schéma à quatre défenseurs. Ainsi, Presnel Kimpembe pourrait former le duo de la charnière centrale aux côtés de William Saliba. Touché au genou, Kylian Mbappé est incertain et devrait au minimum démarrer sur le banc. Concernant les anciens Parisiens, Mike Maignan, Lucas Digne, Christopher Nkunku et Moussa Diaby, ils sont pressentis pour être titulaires, selon L’E.

XI probable des Bleus (4-2-3-1) : Maignan – Pavard, Saliba, Kimpembe (c), Digne – Tchouaméni, Guendouzi – Clauss, Nkunku, Diaby – Ben Yedder

Le quotidien sportif revient également sur les propos tenus par Presnel Kimpembe au sujet de son avenir au PSG. Alors que son officialisation au poste de conseiller sportif devrait bientôt avoir lieu, Luis Campos « apprécie le champion du Monde 2018 puisque, lorsqu’il était à Monaco (2013-2016), le Portugais avait essayé de le faire venir en Principauté. » Ainsi, il acceptera très certainement de rencontrer le vice-capitaine des Rouge & Bleu et son entourage afin de présenter le projet et le rôle qu’il jouera. Titulaires aux côtés de Marquinhos depuis deux saisons, le défenseur de 26 ans « souhaite connaître les attentions de son club formateur à son sujet, alors que Sergio Ramos doit rester et que les dirigeants pistent un défenseur axial capable d’entrer dans la rotation. » Au PSG, l’international français ne figure pas dans le top 10 de la grille salariale du club, avec un peu moins de 700.000 brut mensuel, selon L’Equipe. Ainsi, en évoquant son avenir, Presnel Kimpembe aspire à se rapprocher des rémunérations d’un Marquinhos, qui touche 1M€ brut par mois.

Enfin, L’Equipe revient sur l’excellente performance de Lionel Messi lors du match amical entre l’Argentine et l’Estonie ce dimanche soir. Déjà performant lors de la victoire de l’Albiceleste face à l’Italie il y a quelques jours, le numéro 30 du PSG a réalisé une prestation XXL face aux Estoniens (5-0). En effet, l’attaquant de 34 ans a inscrit un quintuplé portant son total à 86 réalisations en sélection. C’est la deuxième fois de sa carrière qu’il réalise une telle performance après son match de Ligue des champions face au Bayer Leverkusen (7-1) en 2012. Mais, c’est la première fois « qu’un international argentin réussit une telle performance en quatre-vingt ans d’histoire. »