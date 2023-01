Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 13 janvier 2023. Les retrouvailles Lionel Messi-Kylian Mbappé pratiquement un mois après la finale de Coupe du monde. Hugo Ekitike et sa nouvelle dimension, des départs possible cet hiver mais pas en prêt…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les retrouvailles entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les deux attaquants du PSG ne sont pas croisés depuis la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France. Le numéro 7 parisien était revenu en avance pendant que la Pulga célébrait son titre dans son pays natal. Quand l’Argentin (35 ans) est revenu à l’entraînement, le Français (24 ans) était en vacances. Mais hier, ils se sont retrouvé au Camp des Loges. Et selon les informations du quotidien francilien, l’étreinte entre les deux joueurs « a été chaleureuse dans l’intimité du vestiaire. » Même s’ils ne sont pas liés par une forte amitié, « les deux stars se vouent un profond respect et ont affiché la même satisfaction de se retrouver. » Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient être de nouveau sur un même terrain lors du déplacement à Rennes dimanche soir (20h45, Prime Video) dans le cadre du choc de la 19e journée de Ligue 1. Ils devraient être accompagnés de leur compère de la MNM, Neymar. « Mais Christophe Galtier va continuer à gérer attentivement les trois hommes afin de les amener à ce qu’ils évoluent à leur meilleur niveau physique » lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 14 février prochain. « Rien ne dit donc qu’ils seront alignés au coup d’envoi dès ce dimanche en terres bretonnes« , conclut Le Parisien.

Le Parisien qui fait également un focus sur Hugo Ekitike. Après des débuts difficiles sous le maillot du PSG, le jeune attaquant (20 ans) commence à se faire sa place dans l’attaque des Rouge & Bleu. Il reste sur quatre buts et deux passes décisives sur ses six derniers matches. « Ces derniers jours, il a posé ses valises dans son nouveau chez lui après des premiers mois vécus dans une chambre du Royal Monceau. » Une phase nécessaire pour son acclimatation au quotidien du PSG et au « vacarme de la capitale » assure le quotidien francilien. Ekitike qui se sent désormais « mieux installé, au sein de l’effectif de Christophe Galtier comme dans la vie. » S’il a toujours eu la confiance de Kylian Mbappé, « dont il partage les codes et la mentalité« , il a vu celle de Lionel Messi ou de Neymar grandir. Même si au sein du PSG il a « un rôle aux multiples facettes« , il a un but bien précis, jouer les attaquants de pointe. Une demande de son coach, « saisie et appliquée. » Avec l’accumulation de temps de jeu et ses buts, quatre, il prend confiance sur le terrain et il se distingue avec son réalisme devant le but. « Quatre réalisations sur onze tirs tentés sur les cinq derniers matches. » Le Parisien qui conclut en expliquant que son but face à Angers pourrait devenir son « but signature. »

🛑 | Hugo Ekitike se sent bien à Paris et désormais “mieux installé” au sein de l’effectif ✅🇫🇷 📲 Le Parisien pic.twitter.com/HIJf4KCyt3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 12, 2023

Le quotidien francilien évoque également le déficit de 389 millions d’euros à l’issue de la saison 2021-2022, le plus gros des cinq gros championnats. Cela peut s’expliquer par « un mercato mirifique (Messi, Donnarumma, Ramos, Hakimi…), une élimination anticipée en Ligue des Champions et les conséquences encore perceptibles du Covid. » Le PSG compte aussi une masse salariale de 728 millions d’euros, qui a augmenté de 45% par rapport à la saison dernière. Elle est plus élevée que les revenus du club, estimés à 670 millions d’euros l’exercice précédent. Mais cette situation n’est pas alarmante pour autant assure Le Parisien. « Le fait que les revenus soient dépassés par les coûts, c’est presque commun. Dans le cas du PSG, je ne dirais pas que c’est inquiétant« , explique Antonio Di Cianni, directeur du département économie du football et stratégie à Football Benchmark, institution qui a dévoilé les chiffres des huit plus grands championnats européens dans son rapport annuel. Le PSG qui peut compter sur l’augmentation de certains revenus grâce à l’arrivée de Lionel Messi durant l’été 2021. Cette a aussi permis au club de la capitale de signer quelques contrats de sponsoring lucratifs.

De son côté, l’Equipe évoque le mercato du PSG. Ce dernier devrait s’annoncer calme. Comme l’a expliqué Christophe Galtier, il y aura une arrivée s’il y a un départ. Le quotidien francilien explique que « si certains joueurs négocient actuellement pour quitter le club, cela ne pourra pas se faire en prêt : le PSG a atteint son quota pour la saison. » En effet, les Rouge & Bleu ont déjà prêté huit joueurs de plus de 21 ans cette saison à l’étranger (Icardi, Diallo, Wijnaldum, Kurzawa, Herrera, Draxler et Paredes). « La FIFA limite désormais le nombre de cessions temporaires à ce nombre. » Le PSG ne peut donc pas prêter de joueurs cet hiver, « une contrainte supplémentaire dans un mercato où certains pourraient être amenés à quitter le club« , sauf si un de ses joueurs prêtés est vendu définitivement, ce qui ne semble pas être le cas.

Le nom qui revient le plus pour un possible départ cet hiver est celui de Pablo Sarabia. Même s’il n’a pas demandé explicitement à ses dirigeants de partir, il a fait savoir qu’il souhaitait plus de temps de jeu. « Si une solution convenable pour tout le monde est trouvée, personne ne s’opposera à son départ« , assure le quotidien sportif. Le PSG ne compte pas brader le joueur, qui est dans le viseur de Wolverhampton, un autre club de Premier League et un de Liga dont les noms n’ont pas filtré. La possibilité de voir l’ancien du Sporting partir avant la fin du mercato est tout de même élevée indique l’Equipe. Pour Keylor Navas, doublure de Donnarumma, la solution d’un prêt semblait la seule option plausible, assure le quotidien sportif. « Même si plusieurs clubs se sont renseignés ces derniers jours, il n’existe aucun début de négociation, pour le moment. » Luis Campos aurait déjà anticipé le possible départ de l’ancien Madrilène en ciblant de potentiels remplaçants « mais Paris ne bougera qu’en cas de vente certaine, pour éviter de bousculer le marché« , indique l’Equipe.

Le quotidien sportif qui évoqué aussi la présence depuis le début de l’année 2023 de Pasquale Sensibile à la tête de la cellule de recrutement du PSG. S’il sera chargé de coordonner l’observation des joueurs pour le compte du PSG, l’Italien (51 ans) endossera aussi le rôle, inédit à Paris, de « superviseur des joueurs en prêt. Il sera chargé d’observer mais aussi d’aller rencontrer les prêtés. » L’Equipe explique que Luis Campos veut pouvoir tirer profit, au maximum, du passage de ses joueurs dans un autre club. « Avec l’ambition de les retrouver meilleurs, soit pour les réintégrer à l’effectif, soit pour mieux les vendre et ainsi en tirer un bénéfice financier. » L’Equipe qui évoque aussi le mercato des Féminines du PSG. Allyson Swaby, internationale jamaïcaine qui joue en défense centrale à Angel City (USA) doit s’engager dans les prochains jours avec les Rouge & Bleu. Son arrivée doit pallier un éventuel départ d’Estelle Cascarino à Manchester United.