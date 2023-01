Pas satisfait de son temps de jeu au PSG, Pablo Sarabia serait ouvert à un départ dès cet hiver pour vivre une nouvelle expérience. Et un club de Premier League veut s’attacher les services de l’Espagnol.

Après un prêt concluant au Sporting CP la saison passée, Pablo Sarabia avait pour objectif de s’imposer comme un joker de luxe au PSG pour la saison 2022-2023. Finalement, l’Espagnol déçoit et ne donne pas satisfaction sur le terrain lors de ses apparitions (19 matches disputés, 627 minutes, 0 but et 0 passe décisive). Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu, l’international espagnol de 30 ans pourrait plier bagage lors de ce mercato hivernal. Et un club anglais serait intéressé par la venue de l’ancien sévillan : Wolverhampton.

Wolverhampton devra augmenter son offre pour convaincre le PSG

Comme évoqué plus tôt dans la journée, le club anglais serait l’un des courtisans pour la venue de Pablo Sarabia. L’équipe de Premier League ferait partie des rares équipes qui peuvent proposer une indemnité de transfert et un salaire qui conviendraient à toutes les parties. Surtout que son ancien coach au FC Séville, Julen Lopetegui, aurait ciblé l’Espagnol comme priorité pour renforcer son effectif. Et selon le média Relevo, Wolverhampton aurait déjà formulé une offre pour s’attacher les services de l’Espagnol. Même si les chiffres n’ont pas filtrés, l’offre serait trop basse pour convaincre les dirigeants parisiens, qui avaient payés 20M€ à l’été 2019. « Le PSG de Luis Campos ne renonce pas pour l’instant à tenter d’obtenir un transfert plus onéreux. »

Toujours selon le média Relevo, si aucun accord n’est trouvé, « Sarabia serait plus enclin à terminer son contrat et à partir gratuitement en 2024. » Le joueur serait favorable à une arrivée en Premier League et espère notamment que le PSG facilitera son transfert. De son côté, le natif de Madrid serait content de retrouver son ancien coach mais le club parisien ne veut pas vendre au rabais son joueur « car il achète toujours cher et attendra de voir si les Wolves peuvent augmenter leur offre »