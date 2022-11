Revue de presse PSG : Mbappé, Equipe de France, l’Argentine

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 23 novembre 2022. La belle prestation de Kylian Mbappé lors de la victoire de l’Equipe de France, l’importance du match de Vllaznia en UEFA Women’s Champions pour le PSG, la sensation argentine….

Dans son édition du jour, l’Equipe consacre sa Une à la victoire de l’Equipe de France contre l’Australie lors de son entrée en lice en Coupe du Monde (4-1). « Si un premier match de Coupe du Monde n’est facile pour personne, il est devenu confortable au fil de cette soirée douce et parfois silencieuse« , souligne Vincent Duluc dans son analyse de la rencontre. Buteur et passeur décisif lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a été le leader offensif que les Bleus attendent, félicite le quotidien sportif. Pour la suite de la compétition, il ne faut pas attendre de montée en puissance selon Duluc. « Les équipes se contentent d’enchaîner les matches tous les quatre jours en tentant de rester debout. » Le quotidien sportif rappelle que la France peut se qualifier pour les huitièmes de finale dès samedi (17 heures) en cas de victoire contre le Danemark.

Les notes des français de l’Equipe : Lloris (5) – Pavard (4), Konaté (5), Upamecano (7), Théo Hernandez (7) – Tchouameni (5), Rabiot (7) – Dembélé (6), Griezmann (6), Mbappé (8) – Giroud (8)

Buteur et passeur lors de la victoire de la France contre l’Australie. Kylian Mbappé « a commencé sa Coupe du Monde au Qatar comme il avait fini la dernière en Russie, c’est-à-dire en marquant, chose assez habituelle chez lui« , souligne l’Equipe. Son but, de la tête, n’est pas habituel pour l’attaquant du PSG. « On a découvert hier ou redécouvert […]que Kylian Mbappé pouvait aussi marquer de la tête. » C’est seulement la deuxième fois qu’il fait trembler les filets de la tête avec les Bleus. Mais depuis le 25 mars 2017, c’est le troisième meilleur dans cet exercice avec la France. Il est derrière Olivier Giroud (8) et Raphaël Varane (3). Dans sa carrière, il n’a marqué que 4% de ses buts de la tête (10 sur 246). « Hier, le Parisien a apporté un danger constant et fait passer des murmures en forme de frissons dès qu’il accélérait. » Avec ce nouveau but en Coupe du Monde, le cinquième, il s’offre un nouveau record. Il est le plus jeune joueur français à atteindre cette barre à 23 ans et 11 mois, détrônant Just Fontaine (24 ans et 9 mois en 1958).

🚨 | Kylian Mbappe a été élu homme du match 🌟🇫🇷#FRAAUS pic.twitter.com/VqU8sRChuD — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 22, 2022

Le Parisien revient aussi sur cette victoire de la France et a salué les performances de Kylian Mbappé et Olivier Giroud. « Mbappé a pris la tunique de l’attaquant complet quand son partenaire s’est encore posté au bon endroit à chaque instant pour récolter la timbale« . Le quotidien francilien a aussi salué l’entrée de Théo Hernandez, qui a remplacé son frère blessé. « Il a changé le décor. » Une entrée qui a permis à l’attaquant du PSG de se recentrer sur le terrain.

Les notes des Français du Parisien : Lloris (5) – Pavard (4), Konaté (6,5), Upamecano (6,5), Théo Hernandez (8) – Tchouameni (6), Rabiot (8) – Dembélé (6), Griezmann (7), Mbappé (7,5) – Giroud (8)

L’Equipe a aussi parlé de la sensation de cette troisième journée de la Coupe du Monde, la défaite de l’Argentine de Lionel Messi contre l’Arabie Saoudite (1-2). Tout avait pourtant bien commencé avec l’ouverture du score, sur penalty, du numéro 30 du PSG à la 8e. L’Albiceleste a ensuite vu trois de ses buts refusés pour hors-jeu. En seconde période, le match a complètement changé de physionomie. Comment l’expliquer ? Les Argentins ont sans doute « été rattrapés par la charge émotionnelle de ce rendez-vous. […]Au-delà de l’aspect émotionnel, la seconde période interpelle sur la condition athlétique de cette équipe argentine« , pointe le quotidien sportif. Dans les duels, dans l’impact, l’Argentine a souvent été dominée.

Le quotidien sportif a aussi fait un point sur l’équipe féminine du PSG. Après une défaite et un nul, elle est déjà dos au mur en UEFA Women’s Champions League. Face à l’adversaire le plus faible du groupe, les Albanaises de Vllaznia, elles devront s’imposer pour encore espérer se qualifier en quarts de finale de la compétition. Malgré un début compliqué, les Parisiennes ne cèdent pas encore à la panique assure l’Equipe.