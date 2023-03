Revue de Presse PSG : Mbappé, France, Tuchel…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 24 mars 2023. Le premier discours de Kylian Mbappé dans son rôle de capitaine, l’attaquant parisien titulaire face aux Pays-Bas, Thomas Tuchel va rejoindre le Bayern Munich.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la première conférence de presse de Kylian Mbappé dans son nouveau rôle de capitaine de l’équipe de France. Et l’attaquant du PSG a donné le ton en se voulant rassembleur. Et à l’inverse de son prédécesseur Hugo Lloris, l’attaquant de 24 ans a su se montrer plus expressif et ne s’est pas caché. « Chacun est un capitaine en fonction de sa personnalité. Je vais être un capitaine différent. Je ne pense pas que le coach m’ait mis capitaine en pensant que j’allais faire la même chose qu’Hugo. Je sais que mes paroles font du bruit. On va me voir un peu plus souvent mais je veux laisser la place aux autres, donc je ne dois pas monopoliser l’espace médiatique », a notamment déclaré l’international français. Et le nouveau capitaine des Bleus a surtout montré son côté fédérateur. « Un bon capitaine est quelqu’un qui est tourné vers l’équipe, rassembleur, fédérateur. Je veux emmener l’équipe dans mon sillage. Je ne vais pas me transformer mais j’ai une parole écoutée. Il faut bien l’utiliser et penser au collectif. Il ne faut pas de décalage entre mes coéquipiers et moi. » L’attaquant des Rouge & Bleu a aussi tenu un discours fort envers Antoine Griezmann, qui était à la lutte avec le Parisien pour porter le brassard de capitaine. « Un premier coup intelligent vis-à-vis d’un joueur avec qui les relations n’ont pas toujours été idylliques. C’est aussi un signal envoyé aux autres. Une manière de répondre aux premières critiques visant son capitanat », rapporte L’E.

Concernant la rencontre face aux Pays-Bas ce vendredi (20h45 sur TF1), dans le cadres des qualifications pour l’Euro 2024, Kylian Mbappé sera sans surprise titulaire dans l’attaque de l’équipe de France. L’occasion parfaite pour l’attaquant du PSG de fêter ses six ans chez les Bleus. Dans un groupe composé des Pays-Bas, de l’Irlande, de la Grèce et de Gilbraltar, la France devra terminer aux deux premières places pour se qualifier pour le championnat d’Europe. L’Equipe rappelle que la France « n’a pas manqué une seule phase finale depuis 1996, et son destin et comme son statut lui intiment de se qualifier cette fois encore. »

Le XI probable de l’équipe de France (L’Equipe) : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T.Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Coman, Kolo Muani, Mbappé (c)

Le quotidien sportif évoque aussi l’avenir de Thomas Tuchel. Dans le viseur du PSG en cas de départ de Christophe Galtier, l’Allemand ne retrouvera finalement pas le banc parisien. Ce jeudi soir, de nombreux médias allemands ont confirmé que l’ancien coach du PSG reprendra du service du côté du Bayern Munich. En effet, le club bavarois a décidé de limoger son coach actuel, Julian Nagelsmann. Pourtant, le coach de 35 ans était qualifié en quarts de finale de Ligue des champions et Coupe d’Allemagne mais ses mauvaises performances en championnat lui auront été fatales (2e de Bundesliga, à un point du leader le Borussia Dortmund). « Le fait que le Bayern ait perdu dix points sur le Borussia Dortmund depuis le début de l’année, pour se retrouver derrière son rival à huit jours de l’accueillir à l’Allianz Arena, a été fatal à Nagelsmann. » À cela s’ajoutent certains choix tactiques difficilement compréhensibles aux yeux du board bavarois. De son côté, Thomas Tuchel connaîtra sa troisième expérience en Bundesliga après Mayence (2009-2014) et le BVB (2015-2017).

🚨 | Alors que Christophe Galtier est dans une situation délicate, on explique – au sein de l’entourage des actionnaires du PSG – qu’il ne devrait pas y avoir de décision avant la fin de saison ❌🇫🇷🚪



📲 L’Equipe pic.twitter.com/MrjecCu7t9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 19, 2023

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le premier discours de Kylian Mbappé comme capitaine de l’équipe de France. « Le numéro 10 des Bleus s’est baladé une nouvelle fois dans l’exercice, répondant avec passion aux questions sur son nouveau statut », rapporte LP. Il a même réconforté Antoine Griezmann, avec qui les relations n’ont pas toujours été idylliques : « J’ai parlé avec Antoine parce qu’il était déçu et c’est compréhensible. Je lui ai dit qu’à sa place j’aurais peut-être eu la même réaction. C’est peut-être le ou l’un des joueurs les plus importants sous Didier Deschamps. Il a une expérience en équipe de France que je n’ai pas, il est estimé de tout le groupe. On a besoin de lui et de sa joie de vivre. On va vivre main dans la main, côte à côte. S’il a quelque chose à dire, je vais m’asseoir et écouter. » L’attaquant du PSG a tenu un discours de patron en arrondissant les angles. « Le champion du monde avait préparé son allocution, se référant à un champ lexical autour de l’union qui raconte aussi le joueur qu’il est devenu en équipe de France. » Après une période de doute à l’issue de l’Euro 2021 où il s’était senti isolé, Kylian Mbappé jouit désormais d’une reconnaissance de tous et d’un rôle central dans la société française. « Sa parole est attendue comme celle du Messie désormais, ce qui n’a rien à voir avec son quotidien au PSG. » conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien a obtenu un entretien avec Blaise Matuidi. L’ancien Parisien a notamment été questionné sur les manques dans le projet du PSG. Et selon l’ex-international français, il manque un ADN Paris. « Le PSG devrait avoir un ADN Paris. Au Bayern, on retrouve des Salihamidzic ou Kahn dans l’organigramme. Il y a des joueurs formés au club qui sont devenus importants dans l’équipe, puis dirigeants. C’est ça qui manque aujourd’hui au PSG. Un ADN Paris, sur le terrain et en dehors. Il faudrait mettre l’accent là-dessus. Car cet ADN est trop peu visible. » Les meilleurs extraits de son interview à retrouver ici.