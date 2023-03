Ce jeudi, certains internationaux du PSG disputaient leur premier match de cette trêve internationale. Si certains ont brillé, d’autres ont connu des résultats plus compliqués.

Après des résultats plus que compliqués avec le PSG, de nombreux Parisiens profitent de cette trêve internationale pour se changer les idées. Vivement critiqué ces dernières semaines pour son rendement sous le maillot du PSG, Lionel Messi est un tout autre homme avec la sélection d’Argentine. Accueillie avec une grande ferveur au Monumental à Buenos Aires (83.000 spectateurs), trois mois après leur sacre en Coupe du monde, l’Albiceleste était opposée au Panama dans une rencontre amicale. Et l’attaquant du PSG a fait le show devant ses supporters. Après l’ouverture du score tardif de Thiago Almada (78′), le capitaine argentin s’est offert un somptueux coup franc (voir tweet ci-dessous) en fin de rencontre (89′), son 800e but en carrière. Une victoire 2-0 qui a permis aux Argentins de poursuivre les festivités devant leur public à l’issue du match.

Après la rencontre, Lionel Messi s’est exprimé sur cette victoire en Coupe du monde : « Tout d’abord, merci à tous pour l’amour que nous avons reçu. Nous avons dit il y a longtemps que nous allions tout faire pour gagner une Coupe du monde. Je ne veux pas oublier tous les coéquipiers qui sont passés par là et qui ont aussi tout donné pour y parvenir. Ils méritent le respect et la reconnaissance de tout le peuple argentin. » Et la performance de l’attaquant du PSG a été saluée par la presse argentine comme TyC Sports, qui lui attribue la note de 8/10 : « Toujours maître de la scène. Il a touché deux fois les poteaux et le gardien a repoussé un de ses coups francs, avant son but magistral en lucarne. Il a cherché la victoire avec détermination jusqu’à ce qu’il l’obtienne, comme s’il s’agissait de marquer des points. » Pour son prochain match, l’Argentine affrontera Curaçao le mardi 28 mars.

Le XI de l’Argentine : E.Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico (Acuña, 69′) – De Paul, E.Fernandez (Paredes, 60′), Mac Allister (T.Almada, 46′) – Messi, J.Alvarez (L.Martinez, 46′), Di Maria (Dybala, 60′)

L’Italie de Donnarumma et Verratti chute face à l’Angleterre

De son côté, l’Italie disputait une rencontre avec un véritable enjeu. Championne d’Europe 2021, la Nazionale italiana devait faire face à un cador pour son premier match des éliminatoires à l’Euro 2024. Titulaires, Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti affrontaient l’Angleterre au stade Diego Armando Maradona de Naples. Et les Anglais ont mené de deux buts avant la pause grâce à Declan Rice (13′) et Harry Kane sur un penalty très généreux (44′). En seconde période, Mateo Retegui (56′) avait redonné espoir à sa sélection pour sa première en équipe nationale, mais en vain. Une défaite 1-2 des Italiens qui confirme leur mauvaise période actuelle. Le portier parisien a reçu la note de 5.5 dans le quotidien La Gazzetta dello Sport : « Il a peut-être une part de responsabilité sur le premier but anglais. Il a réagi à un tir de Bellingham. L’image de son invincibilité à Wembley (pendant l’Euro 2021) a certainement disparu. » S’il se montre toujours hésitant sur les corners, le portier de 24 ans a réalisé une très belle parade sur une frappe puissante de Jude Bellingham.

De son côté, Marco Verratti portait le brassard de capitaine et a disputé 88 minutes du match. Et le milieu du PSG a été le seul joueur de l’entrejeu à la hauteur de l’évènement selon Tuttosport (6/10). « Il tente quelques verticales et parvient même à lancer Retegui dans l’espace, mais il est mal aidé et le terrain semble trop grand même pour lui, Même en début de seconde période, c’est lui qui se montre le plus efficace. » Le milieu du PSG a également été salué par le quotidien La Repubblica (6.5/10). « Il a ajouté le goût du football dans le milieu insipide de l’Italie. » Pour son prochain match, l’Italie se déplacera à Malte dimanche.

Le XI de l’Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola – Barella (Cristante, 62′), Jorginho (Tonali, 69′), Verratti (Scamacca, 88′), Berardi (Politano, 62′), Retegui, Pellegrini (Gnonto, 69′)

Le Portugal s’impose facilement face au Liechtenstein

Enfin, trois autres Parisiens étaient concernés par les matches de sélection ce jeudi soir. Les trois Portugais du PSG – Danilo Pereira, Nuno Mendes et Vitinha – affrontaient le Liechtenstein dans le cadre de la 1ère journée des qualifications pour l’Euro 2024. Et pour sa première sur le banc de la Seleção, Roberto Martinez s’est imposé facilement face à la 198e nation FIFA (4-0) grâce à des buts de João Cancelo, Bernardo Silva et un doublé de Cristiano Ronaldo. Comme avec le PSG, Danilo Pereira a évolué dans une défense à trois (axial droit) et a vécu une soirée très tranquille face à la faiblesse offensive de l’équipe adverse. Il a laissé sa place à Ruben Neves à la 67e minute de jeu. De son côté, Vitinha est entré en fin de match (80′) tandis que Nuno Mendes n’a pas disputé la moindre minute. Pour son prochain match, le Portugal affrontera le Luxembourg dimanche.