Revue de Presse PSG : Mbappé, groupe Elite, affaire Hamraoui…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 22 septembre 2022. Focus sur les cinq Titis du groupe Elite, le match de l’Equipe de France face à l’Autriche avec Kylian Mbappé annoncé titulaire, l’attaquant parisien pas encore en forme optimale et Aminata Diallo remise en liberté sous contrôle judiciaire.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur les jeunes Titis présents dans le groupe Elite du PSG. Ils sont au nombre de cinq : Lucas Lavallée, El Chadaille Bitshiabu, Ayman Kari, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi. Dans l’esprit des nouveaux dirigeants, la formation de ce groupe Elite « doit favoriser l’émergence de ces talents en équipe première. » Un groupe souhaité par le conseiller football du club, Luis Campos, afin de faire « un trait d’union entre le centre de formation et l’encadrement professionnel. » De son côté, le staff de Christophe Galtier reste attentif aux performances de ces Titis. Par exemple, un adjoint de Galtier revisionne chaque rencontre de Youth League individuellement avec les membres du groupe Elite. Reste désormais à savoir si ces jeunes auront du temps de jeu avec le groupe professionnel. « Les décideurs parisiens leur en ont surtout promis pour l’après Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre). »

Considéré comme le futur du PSG en défense centrale, El Chadaille Bitshiabu (17 ans) ne s’est pas posé de question sur son avenir cet été, malgré un intérêt d’Angers. « Il souhaitait inscrire son développement dans un contexte de très haut niveau » et Luis Campos lui a fait savoir qu’il allait avoir un rôle dans la rotation pendant la période de la Coupe du monde. Pour le moment, il n’a pas disputé la moindre minute avec les pros cette saison. De son côté, Warren Zaïre-Emery est le plus talentueux de sa génération. Âgé seulement de 16 ans, le milieu de terrain « impressionne ses aînés par sa créativité, sa maturité et son toucher de balle. » Cet été, son avenir a été au centre des discussions. Proche de rejoindre le RC Lens sous la forme d’un prêt, l’international U19 a finalement été retenu par le duo Galtier-Campos. Mais la question de sa gestion sera centrale. « Paris ne peut pas passer à côté d’un tel talent et doit lui trouver des terrains d’expression propices, à un âge où il a besoin de jouer. »

Il est l’un des grands déçus du mercato. Seul gardien de ce groupe Elite, Lucas Lavallée (19 ans) est l’une des victimes collatérales du non-départ de Keylor Navas à Naples, ce qui l’empêche de s’entraîner avec le groupe professionnel. Alors que Luis Campos l’estime beaucoup, il espère qu’une solution sera trouvée dès janvier pour le départ de l’un des gardiens du groupe professionnel. « En attendant, Lavallée a accepté de jouer avec la réserve en National 3. » De son côté, Ayman Kari (17 ans) a signé son contrat professionnel en juillet dernier, ce qui a été vu comme une victoire pour le PSG. Actuellement en phase de reprise après une blessure à la cheville, le milieu de terrain de 17 ans a été courtisé par le FC Bayern après une saison 2021-2022 aboutie. Mais le Titi a finalement été convaincu par Antero Henrique de poursuivre sa carrière chez les Rouge & Bleu. Désormais, l’international U18 français a pour objectif d’obtenir ses premières minutes chez les professionnels et « la question d’un prêt en janvier ne se pose pas. » Enfin, Ismaël Gharbi (18 ans) espère passer un cap au PSG cette saison après 44 minutes en pro lors de l’exercice précédent. Les retours sur son état d’esprit à l’entraînement sont positifs. « Le club, comme pour tous les membres de son groupe élite, n’a pas envisagé de prêt pour cet été mais s’est déjà montré ouvert pour la saison prochaine. »

Le quotidien sportif évoque aussi le match de l’Equipe de France face à l’Autriche dans le cadre de la Ligue des Nations. Derniers du groupe avec deux points, les Bleus ne peuvent plus se qualifier pour le Final Four de la compétition mais devront surtout éviter la défaite pour ne pas être relégués en Ligue B. Dans le groupe du Danemark, de la Croatie et de l’Autriche, les vainqueurs de l’édition 2021 comptent seulement deux points au classement (2 nuls, 2 défaites). « Pour se maintenir en Ligue A, maintenir l’intérêt sportif de leurs matches de Ligue des Nations à venir, mais aussi leur intérêt médiatique populaire et ne pas heurter les diffuseurs, l’équipe de France doit battre l’Autriche pour avoir son destin en main. » Et pour ce match face aux Autrichiens, Didier Deschamps pourra compter sur son attaque de la Coupe du monde 2018 : Olivier-Giroud, Antoine Griezmann et l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Mais en quatre ans, les choses ont changé et le joueur de 23 ans n’évolue plus sur le côté droit de l’attaque française.

XI probable des Bleus : Maignan – Clauss, Koundé, Varane (c), Badiashile, F.Mendy – Tchouaméni, Y.Fofana – Griezmann – Mbappé, Giroud

Enfin, concernant l’affaire Hamraoui, L’Equipe rapporte les derniers faits sur Aminata Diallo, mise en examen depuis vendredi et soupçonnée de « violences aggravées » et « association de malfaiteurs. » Et ce mercredi, l’ancienne Parisienne – sans contrat depuis fin juin – avait une audition devant le juge des libertés et de la détention. Et après une longue réflexion du juge, il a été décidé que la milieu de 27 ans allait être remise en liberté sous contrôle judiciaire plutôt qu’un maintien en détention provisoire. « Il s’accompagne de nombreuses – huit, au total – obligations, dont un pointage hebdomadaire, une interdiction d’entrer en contact avec les personnes liées au dossier et un cautionnement (30 000 euros). » Mais cette décision a été contestée par le parquet de Versailles, qui a fait appel, rapporte L’E. « Le dossier sera évoqué par la chambre de l’instruction dans les deux mois », a précisé le parquet à l’AFP.

De son côté, Le Parisien se concentre sur la forme de Kylian Mbappé. Après son match raté face à l’OL juste avant la trêve, l’attaquant du PSG avait hâte de retrouver les Bleus qui vont disputer leurs derniers matches avant le Mondial 2022. « La Coupe du monde, l’attaquant y pense jour et nuit pour ainsi dire. » Ainsi, il a adapté son programme par rapport à ce calendrier 2022-2023 si particulier. Malgré des bonnes statistiques avec les Rouge & Bleu, le champion du Monde « n’est pas encore à 100 % de ses moyens athlétiques », rapporte LP. Après avoir manqué les deux premiers matches face au FC Nantes au Trophée des Champions et contre le Clermont Foot en Ligue 1, le joueur de 23 ans a disputé toutes les autres rencontres. Mais les prochaines échéances face au Benfica Lisbonne (5 et 11 octobre) ainsi que le Classico contre l’Olympique de Marseille (16 octobre) « doivent marquer une première montée en puissance, avant le Mondial. » De plus, ce rassemblement avec l’équipe de France s’inscrit dans son programme pour se rapprocher de sa forme optimale. Si Kylian Mbappé a montré de manière polie qu’il n’était pas pleinement satisfait du mercato parisien, ne répondant pas pleinement aux promesses faites au moment de sa prolongation de contrat, sa saison avec le PSG est lancée « même si l’adversité va vraiment se durcir après cette trêve. »