Revue de Presse PSG : Mbappé, Hamraoui, UWCL…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 21 septembre 2022. La ministre des Sports au soutien de Kylian Mbappé pour modifier la convention aux droits à l’image chez les Bleus, les coulisses de l’accord avec la FFF, la préparation du match de Ligue des champions chez les Féminines du PSG et Kheira Hamraoui va réintégrer le groupe professionnel.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le soutien de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, à Kylian Mbappé dans son boycott aux opérations marketing de l’Equipe de France. Suite au nouveau refus de l’attaquant du PSG de participer aux activités avec les sponsors, la ministre française « a poussé avec succès la FFF à revoir la convention qui la lie aux internationaux » grâce à une intervention lundi après-midi. Dans un premier temps, le champion du Monde 2018 avait communiqué sur la non-modification de la convention et avait annoncé sa décision de ne pas prendre part à la séance photos avec les sponsors. Puis, dans la soirée du lundi, la FFF a changé son fusil d’épaule en s’engageant « à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection. » Un changement de discours brusque obtenu en partie grâce à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a reçu Philippe Diallo, le vice-président de la FFF, lundi en fin d’après-midi, soit quelques heures après l’annonce du nouveau boycott de Kylian Mbappé.

L’Equipe a notamment pu consulter le mail envoyé par Philippe Diallo aux membres du comité exécutif de la FFF : « S’agissant de la question des droits d’image en équipe de France, après lui avoir rappelé le modèle économique de la FFF et la place prépondérante occupée par l’équipe de France masculine, elle a souhaité que, tout en respectant les grands principes qui fondent ce modèle, un dialogue constructif soit mis en place pour trouver une solution avec les joueurs. Elle souhaite que la préparation de la Coupe du monde se passe dans un climat apaisé et favorable à une performance sportive de notre équipe nationale. »

Le quotidien sportif revient sur la préparation du match de l’UEFA Women’s Champions League qui opposera le PSG au BK Häcken ce mercredi (20h30). Et un évènement a marqué la veille de match ce mardi. À l’écart du groupe depuis le début de la saison, la milieu de terrain, Kheira Hamraoui, va prochainement retrouver le groupe professionnel. Même si elle n’a pas été convoquée pour ce match européen, l’internationale française « devrait bientôt pouvoir s’entraîner avec ses partenaires » et sera mise à disposition du coach, Gérard Prêcheur. Pendant six semaines, la milieu de 32 ans – sous contrat jusqu’en 2023 – s’entraînait à part avec un préparateur physique mandaté par le club. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle retrouvera la compétition avec les Féminines du PSG. Désireux de se séparer de l’ancienne Barcelonaise lors du mercato, les dirigeants parisiens n’ont pas trouvé de porte de sortie tandis que la joueuse veut poursuivre chez les Rouge & Bleu jusqu’au bout de son contrat, « jugeant injuste de se retrouver à l’écart après une agression qui a mis un coup d’arrêt à sa carrière. »

Cependant, le nouveau coach des Féminines du PSG, Gérard Prêcheur, ne compte pas sur Kheira Hamraoui, comme il l’avait signifié en conférence de presse en septembre : « Kheira n’a pas le profil par rapport à mes orientations et mon projet de jeu. » En ce sens, la direction parisienne a recruté Oriane Jean-François et Jackie Groenen au milieu de terrain. De plus, la jeune Laurina Fazer devrait continuer à avoir une chance cette saison.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Bouhaddi – Lawrence, Ilestedt, Dudek (c), Karchaoui – Geyoro, Jean-François, Groenen – Bachmann, Diani, Martens

De son côté, Le Parisien revient sur les coulisses de l’accord de la FFF au sujet des droits à l’image. Après une journée de lundi mouvementée, l’ensemble des joueurs de l’Equipe de France a participé aux opérations marketing ce mardi, dont Kylian Mbappé. « L’attaquant star du PSG a pris part à toutes les activités qui lui étaient allouées », rapporte LP. Après l’accord obtenu lundi soir, la Fédération Française de Football a pour idée d’établir « une nouvelle convention qui entrera en vigueur avant les éliminatoires de l’Euro 2024″, prévus le 23 mars 2023. Cette nouvelle convention sera révisée tous les quatre ans (avant ou après une Coupe du monde) « et ne couvrira plus l’ensemble de la carrière d’un joueur international. » Ainsi, les joueurs pourront avoir un meilleur droit de regard sur les marques avec lesquelles ils sont associés. Même si les détails doivent encore être travaillés, « la volonté reste principalement de ne plus défendre des compagnies qui n’incarnent pas les valeurs des intéressés (la malbouffe, les jeux en ligne) ou qui entrent en concurrence avec leurs propres sponsors. » Aussi, le nombre de joueurs (5) demandés par les sponsors et la fréquence de chacun (les plus populaires sont souvent réclamés) seront également remis à plat, tout comme le sujet des produits dérivés.

Noël Le Graët est d’accord pour que les joueurs soient prévenus en amont sur les opérations marketing avec un turn-over mis en place. Mais le président de la FFF reste attaché à ce que la répartition reste la même, c’est-à-dire 25.000€ par match et par joueur. « Un souhait partagé par les principaux concernés. » De son côté, Kylian Mbappé est soulagé en voyant sa position être définitivement comprise par ses partenaires. « C’était déjà le cas auparavant, mais de manière plus discrète et moins officielle. » Pour l’entourage du joueur, c’est également un succès, notamment pour son avocate Delphine Verheyden qui dénonçait cette convention depuis plusieurs années mais se heurtait à une fin de non-recevoir. « Cette fois, le texte va bouger, sous son impulsion et en étroite collaboration avec elle. Le document final devrait s’approcher au plus près de ses attentes en matière de droits à l’image collective et individuelle », précise LP.

Enfin, le quotidien francilien évoque la préparation du match de l’UWCL chez les Féminines du PSG. Et les dernières révélations sur Aminata Diallo ne semblent pas bouleversées l’effectif dans la préparation de ce match. Présent en conférence de presse ce mardi, le coach – Gérard Prêcheur – a précisé que le groupe n’était pas perturbé par cette agitation extra-sportive : « On n’en a pas discuté. On n’est pas perturbés non plus. Les nouvelles orientations du club, la nouvelle direction sportive, le nouveau staff, les nouvelles joueuses… On s’est appuyés sur cette volonté de tous pour repartir à zéro sur un nouveau projet, un nouveau défi. On a réussi à créer une bulle très positive, un environnement et un contexte favorables aux performances, qui font abstraction des affaires du passé. » Avec un effectif renouvelé (dix nouvelles joueuses), le groupe parvient à surmonter cette période avec des sourires présents à l’entraînement. Mais le coach parisien devra également gérer un nouveau cas ces prochains jours avec le retour de Kheira Hamraoui dans le groupe professionnel, après plusieurs mois à l’écart de ses coéquipières. En effet, la fin du mercato d’été a changé les plans du PSG avec son internationale française. « Le PSG n’ayant pas trouvé de porte de sortie, la décision de remettre Hamraoui ‘à disposition’ du staff a été prise. » Mais actuellement, rien ne dit qu’elle sera utilisée par le coach parisien.