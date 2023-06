Revue de Presse PSG : Mbappé-JO, Wilfried Zaha, entraîneurs…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 12 juin 2023. Wilfried Zaha ciblé, le calendrier serré de Mbappé pour participer au JO 2024, rétrospective des entraîneurs sous QSI, Mbappé à la lutte avec Messi et Haaland pour le Ballon d’Or…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur le désir de Kylian Mbappé de participer aux Jeux olympiques 2024 à Paris. Un souhait également partagé par la Fédération Française de Football. Cependant, le calendrier de la saison 2023-2024 risque d’être chargé pour l’attaquant du PSG avec l’Euro (14 juin au 14 juillet) puis les JO 2024 (24 juillet au 10 août). Mais le président de la FFF, Philippe Diallo, veut aligner la meilleure équipe possible, comme il l’a récemment expliqué : « Il y a une sorte d’intérêt supérieur du pays qui doit prédominer. Le monde entier aura le regard sur nous. Nous devons aligner notre meilleure équipe, avec le capitaine des Bleus. Je souhaite que son vœu soit exaucé. » Par le passé, le numéro 7 des Rouge & Bleu avait déjà exprimé son désir de participer à cette compétition. « J’espère y être. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les Jeux olympiques. Après, ça ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte », avait déclaré le capitaine des Bleus en avril dernier.

Pour participer au tournoi, le champion du Monde devra faire partie des trois joueurs de plus de 23 ans autorisés à être inscrits sur la liste officielle. « Pour le moment, la Fédération n’a pas tranché sur le nombre de joueurs de plus de 23 ans que le sélectionneur convoquera. Il ne devrait d’ailleurs le faire que quelques jours avant l’annonce de la liste », précise LP. Mais d’ici-là, les discussions se poursuivront. Et vu l’importance de Kylian Mbappé, la Fédération française voudra s’assurer que tous les voyant sont au vert. Mais le PSG aura également son mot à dire, à condition que le joueur soit encore sous contrat avec son club au moment des JO. « À un an de la fin de son bail, l’international tricolore ne s’est pas prononcé en faveur d’une prolongation. Il pourrait appuyer là-dessus lors des discussions qui reprendront ces prochaines semaines. La direction du club de la capitale, qui lui avait refusé une participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, assure qu’elle n’a pas évoqué les Jeux olympiques avec son joueur. » Le tournoi ne figurant pas parmi les dates de la FIFA, les clubs ne sont pas dans l’obligation de libérer leurs joueurs.

Le quotidien francilien évoque aussi le mercato du PSG. Et le nom de Wilfried Zaha plaît à la direction parisienne. En fin de contrat avec Crystal Palace, l’ailier de 30 ans est vu comme une opportunité de marché. « Ces derniers jours, des discussions ont eu lieu entre les différentes parties pour tenter d’avancer », précise LP. Luis Campos suit l’international ivoirien depuis quelques années et apprécie ses qualités. « Le conseiller football du PSG le pense capable d’apporter l’énergie qui a manqué à l’attaque parisienne sur certains matchs cette saison. » De plus, la polyvalence du joueur dans le secteur offensif est un autre atout à prendre en considération. Cependant, les Rouge & Bleu auront de la concurrence dans ce dossier. Selon Sky Sports, le club d’Al-Nassr, en Arabie saoudite, souhaiterait attirer l’Ivoirien en lui proposant un pont d’or : 45M€ sur trois ans, soit 15M€ par saison. « Les prochains jours s’annoncent déterminants dans le choix que fera le joueur qui, jusqu’à présent, se voyait plutôt rester en Europe« , précise LP.

Enfin, Le Parisien fait une rétrospective des différents entraîneurs du PSG sous l’ère QSI. En effet, dans les jours à venir, le champion de France va nommer son 7e entraîneur depuis l’arrivée des Qataris. En 2011, l’arrivée de Carlo Ancelotti est sûrement la plus fluide et celle qui a réuni tous les suffrages en interne. Afin d’attirer le plus de joueurs de classe mondiale, il fallait un projet sportif fort incarné par une personnalité hors-norme. Ainsi, Leonardo a choisi l’Italien avec lequel il avait déjà travaillé à l’AC Milan. « Comme prévu, la présence d’Ancelotti va permettre de professionnaliser le club et d’attirer de grands noms : Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta. » Mais son départ en mai 2013 a pris au dépourvu les dirigeants parisiens. Face à cette situation inattendue, le duo Nasser al-Khelaïfi – Leonardo a dû travailler dans l’urgence pour trouver son successeur et essuie plusieurs refus (Mourinho, Wenger, Benitez, Capello, Villas-Boas, Pellegrini, Hiddink). Le choix par défaut se portera finalement sur Laurent Blanc. Méfiant au départ en raison de son faible CV, le club parisien lui propose seulement une année de contrat, plus une saison en option si les résultats sont à la hauteur. Finalement, le Français restera jusqu’en 2016 et remportera 11 titres.

Et afin de changer de cap après l’élimination mal vécue face à Manchester City en Ligue des champions en 2016, Doha a trouvé le profil recherché en la personne d’Unaï Emery. L’Espagnol venait de remporter trois Ligues Europa d’affilée avec le FC Séville. Alors qu’il avait misé sur la stabilité en prolongeant quelques mois plus tôt Laurent Blanc, Nasser al-Khelaïfi doit désormais monter au front pour expliquer ce choix : « Si on continue comme ça, à tous les niveaux, on ne va pas y arriver », mettant ainsi fin à l’aventure du Français sur le banc parisien. Cependant, les éliminations rapides en Ligue des champions et le jeu proposé par son équipe ont eu raison d’Unaï Emery en 2018. Et c’est finalement Doha qui choisira le nouveau coach en la personne de Thomas Tuchel. « Son nom a été soufflé par le consul du Qatar en Allemagne à Joaan al-Thani, petit frère de l’émir. Depuis des années, Joaan al-Thani est un personnage extrêmement influent dans le processus de décision du PSG », rapporte LP. Cependant, les critiques de l’Allemand envers sa direction entraîneront sa chute avec son limogeage en décembre 2020, soit quatre mois après avoir amené les Rouge & Bleu en finale de Ligue des champions. Par la suite, le PSG nommera Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, qui ont également échoué dans leur mission. « Depuis 2011, tous les futurs coaches ont eu le droit à un entretien avec l’émir avant de signer leur contrat. Tous, sauf Galtier… Comme un signe que l’ancien coach de Nice ne jouissait pas d’un grand soutien dans l’émirat », conclut Le Parisien.

De son côté, L’Equipe confirme l’intérêt du PSG pour les deux joueurs de Manchester City, Bernardo Silva et Ilkay Gündogan. Les deux joueurs ont probablement disputé leur dernier match avec les Cityzens ce samedi et sont convoités par les Rouge & Bleu.

Enfin, il est également question de la course au Ballon d’Or. Et avec sa victoire en finale de Ligue des champions, Erling Haaland est un sérieux concurrent aux côtés de Lionel Messi. Pour Kylian Mbappé, il est le troisième nom qui se détache. Meilleur buteur de la Coupe du monde (8 réalisations) avec notamment un triplé en finale, le numéro 7 du PSG a aussi performé en club en remportant un titre de champion de France et un nouveau trophée de meilleur buteur. Au cours de la saison, il aura marqué 41 buts et délivré 10 passes décisives avec les Rouge & Bleu. « Sa performance en Coupe du monde ne pourra pas être banalisée par le jury mais il n’a gagné aucun des deux trophées majeurs (Coupe du monde et C1), contrairement à ses deux rivaux. »