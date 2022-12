Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 29 décembre 2022. La victoire arrachée du PSG grâce à Kylian Mbappé en mode sauveur, les Brésiliens dans le dur et tout particulièrement Neymar…

Dans son édition du jour, L’Équipe fait un focus sur Kylian Mbappé et sa cote d’amour qui n’a “jamais été aussi élevée” au Paris Saint-Germain, même lors de l’annonce de sa prolongation, il n’avait pas une telle popularité. Les raisons ? Les rumeurs avec le Real Madrid avaient lassé et agacé les supporters parisiens. Il donnera l’avantage dans les ultimes secondes du match au PSG grâce à un penalty inscrit plein de sang froid. L’international français est « plus que le sauveur » mais depuis le 20 décembre, il est aussi « l’idole du grand public, le Johnny Hallyday du football. » Le Collectif Ultras Paris lui a même dédié une chanson. “Un honneur assez rare pour être signalé. Avant lui, Rai ou plus récemment Edinson Cavani avaient eu droit à ce privilège” rapporte le journal sportif. L’attaquant a désormais le statut « de leader incontesté au sein du vestiaire parisien, auquel il aspire depuis plusieurs années ». Il est considéré comme la locomotive du club.

L’Équipe se concentre aussi sur Marquinhos et Neymar qui traversent les saisons avec des événements qui n’ont rien de normal. Que ce soit négativement ou positivement. Marquinhos pensait inscrire un doublé avant que l’arbitre n’accorde un penalty avant pour Mbappé. Mais le défenseur semble « toujours mêlé à des actions malchanceuses. » Néanmoins ce dernier possède « une force de caractère remarquable » pour arriver à chasser ce type de fantômes et ensuite faire basculer le match. De son côté, Neymar effectuait une prestation sérieuse avant de craquer en deux minutes et se faire exclure par l’arbitre de la rencontre. Ce carton rouge est jugé comme logique par le quotidien.

Le Parisien revient aussi sur la performance XXL de Kylian Mbappé et son « mental qui n’a rien de commun, il est un champion qui défie les lois du temps et de tout ce que vous voulez. » Sa « hargne de patron » a permis au PSG de renverser la situation de cette rencontre face à Strasbourg (2-1). Le numéro 7 Rouge & Bleu « n’a vraiment pas donné le sentiment » d’être encore au Qatar en marquant son 44e but de l’année 2022. Comme le rappelle le média francilien, Christophe Galtier avait « prévenu que son équipe repartait de zéro après cette trêve pas comme les autres et la réception de Strasbourg. »

En revanche, le match du soir a montré que les têtes des Brésiliens ne sont pas « complètement guéries » après la Coupe du Monde et ceci malgré un début de match canon suite à une passe décisive de Neymar pour le but de Marquinhos. Puis en 10 minutes, le capitaine inscrit un CSC tandis que son compatriote a lui été expulsé en 2 minutes après deux cartons évitables. Ces scores « ont gâché ses 45 premières minutes pourtant prometteuses » et le « Ney » sera suspendu pour le choc contre Lens, dauphin du PSG. Le journal francilien explique que Neymar aura eu deux visages ce mercredi : « Un temps merveilleux et décisif, un temps diabolique et irritant. » Le Brésilien écope d’un carton jaune après une gifle, à moitié volontaire, sur un strasbourgeois. Avant de se faire exclure pour une simulation grossière dans la surface de réparation. C’est la cinquième fois de sa carrière au PSG, en 165 apparitions, que Neymar est exclu en cours de jeu. C’est aussi la quatrième fois après un « double jaune ». Irrité, le joueur a même quitté le stade avant tout le monde et a donc vu le penalty de Mbappé devant sa télévision…