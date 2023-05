Revue de Presse PSG : Messi, polémiques de la saison, Troyes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 6 mai 2023. La vie sans Lionel Messi, les excuses de l’Argentin, retour sur les polémiques de la saison…

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur la prochaine rencontre du PSG sur la pelouse de Troyes ce dimanche (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 34e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier devra composer sans de nombreux joueurs comme Achraf Hakimi (suspension), Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Neymar Jr, forfaits jusqu’à la fin de la saison. Mais surtout, les Rouge & Bleu devront composer sans Lionel Messi, suspendu deux semaines après son escapade en Arabie saoudite sans l’autorisation du club. Ils devront donc se passer du deuxième joueur le plus décisif de la saison – avec 19 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues – derrière Kylian Mbappé (35 buts, 9 passes). Sans son numéro 30 cette saison (hors Coupe de France), le club parisien a un bilan mitigé de deux victoires (FC Lorient, RC Strasbourg), deux nuls (Stade de Reims, SL Benfica) et deux défaites (RC Lens et AS Monaco). « Galtier et son staff se seraient bien passés de cette nouvelle contrainte alors que les absences s’enchaînent depuis plusieurs mois et que le 11e titre de champion du club n’est pas encore acquis », rapporte L’E.

Le discours positif du coach a du mal à trouver écho sur le terrain ces dernières semaines. Le technicien français devra s’adapter et n’aura pas pléthore de choix pour composer son équipe de départ. Pour compenser l’absence du septuple Ballon d’Or, la solution la plus logique se nomme Hugo Ekitike, qui n’a plus débuté un match depuis le 11 février (défaite à Monaco) et cumule seulement 146 minutes depuis. « Sans rythme, l’ancien Rémois va devoir performer vite. Il a l’occasion de marquer des points et les esprits, à la fois pour se montrer et prendre date. » Autre solution, remplacer l’Argentin par Carlos Soler en attaque aux côtés de Kylian Mbappé. « Façon de parler, car le positionnement de l’Argentin est unique, mais l’Espagnol de 26 ans, relayeur en sélection, est capable d’avoir ce profil de ‘9 et demi’. » L’ancien Valencian pourrait aussi jouer dans un rôle de numéro 10 derrière le duo d’attaque Ekitike-Mbappé, « auquel cas il devra enfin s’affirmer dans un rôle de meneur, ce qui n’a jamais été le cas quand il en a eu l’opportunité. »

Le quotidien sportif revient également sur les excuses de Lionel Messi. Ce vendredi en fin d’après-midi, le numéro 30 du PSG a présenté ses excuses à ses partenaires et au club via son compte Instagram : « Je pensais que nous allions avoir un jour de congé après le match, comme toujours. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club veut faire de moi. » Cette vidéo serait une initiative du joueur, même si son entourage avait informé le club avant sa mise en ligne, précise L’Equipe. « Une démarche appréciée au sein du PSG, jugée susceptible d’apaiser le climat enflammé de ces derniers jours. » Reste désormais à savoir si ce geste peut faire évoluer la procédure disciplinaire lancée par le club parisien après l’escapade de l’Argentin en Arabie saoudite. « Pas de commentaire à ce sujet », explique-t-on au PSG, où le process suit son cours pour le moment, en vertu du droit du travail. Pour rappel, Lionel Messi a été suspendu par le PSG pour deux semaines sans entraînements, matches et avec une sanction financière. Il manquera donc à coup sûr le déplacement à Troyes ce dimanche et la réception de l’AC Ajaccio le 13 mai prochain.

🚨🚨 Leo Messi sur Instagram :



“Je pensais que nous allions avoir un jour de congé après le match, comme toujours. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club veut… pic.twitter.com/ISzoRMQ1Ai — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 5, 2023

De son côté, Le Parisien met aussi en lumière les excuses de Lionel Messi. Après avoir vécu un tourbillon médiatique depuis le début de semaine, l’attaquant du PSG est sorti du silence ce vendredi. « Une prise de parole inattendue, que personne, ou presque, n’avait vu venir au regard des répercussions provoquées par le voyage polémique du joueur en Arabie saoudite effectué en début de semaine, sans l’accord du PSG. » Le récent vainqueur de la Coupe du monde a décidé de reconnaître sa faute et de présenter ses excuses à son club dans une vidéo d’une vingtaine de secondes postée sur son compte Instagram. Une initiative personnelle du joueur afin d’aplanir les tensions en cette fin de saison. L’ancien Barcelonais a plaidé l’incompréhension pour justifier son écart de conduite. Initialement, ce voyage promotionnel en Arabie saoudite devait avoir lieu en mars mais a été annulé en raison de l’élimination du PSG en Ligue des champions face au Bayern Munich. « Reste que le planning d’entraînement était connu de tous et ses coéquipiers étaient bien présents, eux, lundi au camp des Loges », rappelle LP.

Reste désormais à savoir ce qu’il adviendra du joueur après les deux semaines de suspension. Le PSG a entendu les excuses et cette vidéo ouvre la porte à un éventuel retour sous le maillot parisien pour les trois matches restants de la saison (Auxerre, Strasbourg et Clermont). « L’imaginer défendre les couleurs du PSG semblait presque utopiste au regard de la situation. Au lieu de ça, Lionel Messi se place dans une posture d’apaisement et diffuse l’idée qu’il est prêt à retrouver sa place dans l’effectif lors des trois derniers matchs de championnat. » En revanche, les excuses ne changeront rien à l’avenir sur le long terme de Lionel Messi chez les Rouge & Bleu. « Alors qu’un accord de principe avait été trouvé durant la Coupe du monde entre le club et le clan Messi, le PSG est aujourd’hui décidé à tourner cette page d’un livre ouvert à l’été 2021. Et c’est sans le septuple Ballon d’or que le futur du club parisien s’écrira », conclut Le Parisien.

Enfin, le quotidien francilien liste les nombreuses polémiques de la saison du PSG. Depuis le début de l’exercice 2022-2023 l’été dernier, c’est en moyenne deux polémiques par mois que le club parisien subit. L’une des premières de la saison est le spleen affiché par Kylian Mbappé sur la pelouse. L’attaquant de 24 ans avait fait planer, en privé, ses envies de départ seulement quatre mois après sa prolongation chez les Rouge & Bleu. « La faute à un club qui, en dépit d’un budget de 700M€ qui le place parmi les plus élevés de la planète, n’avait pas les liquidités pour payer à son crack la prime qu’il s’était engagé à lui régler en septembre, qu’importe qu’il s’agisse là d’une conséquence directe de retard de paiement de partenaires », rappelle LP. À Paris, la moindre étincelle peut provoquer un incendie à l’image de la fameuse blague du char à voile de Christophe Galtier. Pourtant briéfé avant la conférence de presse par le service de communication du club, le coach de 56 ans « s’était laissé piéger par son sens de l’humour. » Ailleurs, sa blague sur le mode de déplacement du club n’aurait pas fait autant scandale. « Son éclat de rire avec Kylian Mbappé lui ont valu une volée de bois vert de la part d’une classe politique qui a fait du duo des footballeurs hors-sol et détachés de la réalité des Français. »

À cela s’ajoutent d’autres polémiques comme le penaltygate entre Mbappé et Neymar, Luis Campos qui dénigre son propre mercato, un Kylian Mbappé mécontent de son positionnement avec le #pivotgang, le transfert avorté de Hakim Ziyech, l’étonnement de Kylian Mbappé sur le clip vidéo de la campagne de réabonnement, la mise en examen pour viol d’Achraf Hakimi, les accusations racistes de l’OGC Nice envers Christophe Galtier et plus récemment la colère des supporters devant chez Neymar et le voyage de Lionel Messi en Arabie saoudite. Concernant ce dernier épisode, l’ancien coach du PSG, Mauricio Pochettino, avait décidé d’adapter le planning du Camp des Loges en fonction des opérations commerciales de Messi et Neymar. Une demande venant de l’entourage des deux Sud-Américains. Mauricio Pochettino et Leonardo « avaient établi cette règle de fonctionnement interne pour faciliter les disponibilités des deux Sud-Américains avec certains de leurs sponsors personnels. Et le reste du vestiaire savait qu’il fallait s’adapter à l’emploi du temps des deux amis passés par Barcelone », rapporte LP.